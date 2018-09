Doenças como a depressão e o esgotamento continuam a não constar na lista de doenças profissionais. Governa tinha até 30 dias para actualizar a mesma - mas não o fez.

Um ano depois da entrada em vigor de uma nova lei, o Governo continua sem actualizar a lista de doenças profissionais. Nesta, ficam a faltar problemas como as depressões, o esgotamento ou o burnout. A situação está também a fazer com que as empresas continuem a não arcar com os custos decorrentes de episódios de assédio moral no trabalho, afectando desde consultas a medicamentos e até baixas médicas.

"A falta de actualização dessa listagem torna a lei ainda menos operacional do que aquilo que ela já era", considerou ao Público Fátima Messas, coordenadora da comissão para a igualdade da CGTP, avaliando o impacto da nova lei em "praticamente nulo".

A polémica acontece nos mesmos dias em que foi denunciado o caso de Cristina Tavares, funcionária de uma corticeira de Santa Maria da Feira, que alegou ter sido "castigada" pela empresa em que trabalhava, depois de reintegrada por ordem judicial.

Quanto à situação da trabalhadora, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social alega que "se for judicialmente determinado que a doença profissional em causa resultou de uma prática de assédio laboral", a lei em vigor aplica-se sem necessidade de regulamentação assim como de actualização da lista de doenças. No entanto, como a última revisão da lista foi em 2007, há 11 anos, tornou-se "oportuno" que esta fosse actualizada com a "inclusão de novas doenças".

A nova lei de prevenção e combate ao assédio no local de trabalho veio proibir as empresas de sancionarem disciplinarmente o denunciante e as testemunhas por si indicadas com base em declarações ou factos constantes dos autos de processo, judicial ou contra-ordenacional.

Em 2017, foram aplicadas 24 infracções por assédio moral, com multas a ultrapassarem os 210 mil euros. O ano anterior registou 18 contra-ordenações, com valor mínimo de cerca de 116 mil euros. Em 2015, foram 12 as violações da lei por assédio moral. No entanto, Fátima Messias refere ao Público que estas queixas "não são nem de perto nem de longe representativas da realidade".