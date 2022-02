As vendas milionárias de Duarte Pio e o risco de prescrição de 15 crimes de Salgado

Esta semana na revista SÁBADO, desvendamos o património do pretendente ao trono.





Duarte Pio de Bragança herdou 17 prédios em Lisboa, mas ao longo dos anos o património encolheu através de transações que geraram milhões.Nesta inédita rubrica em vídeo assinada pela diretora dadamos-lhe ainda a conhecer as pontas soltas na história de João R., o jovem que ficou em prisão preventiva por posse ilegal de arma e terrorismo, depois de a Polícia Judiciária ter anunciado a detenção para impedir um massacre na faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.descobriu que o jovem de 18 anos deixou de ser seguido na consulta de autismo do Hospital Pediátrico de Coimbra, em agosto passado, quando fez 18 anos.Mas há mais razões para ler aEntrámos na PORTA 21, do segundo piso do edifício B do Campus da Justiça, onde se encontra armazenada toda a prova do mega processo BES, investigado durante 6 anos pelo Ministério Público. Na consulta a este processo, detetámos que o Ministério Público e o juíz de instrução, Ivo Rosa, já deixaram sérios avisos à hipótese de prescrição de 15 dos 65 crimes imputados a Ricardo Salgado.Já hoje, poderá ver, na CMTV as imagens inéditas deste processo.É preciso ver, para ler.: pense por si. Todas as quintas-feiras nas bancas