O que aconteceu durante as duas horas em que o helicóptero do INEM esteve desaparecido

Um helicóptero do INEM caiu quando regressava à sua base após ter realizado uma missão de emergência médica de transporte. Nenhum dos quatro tripulantes sobreviveu. Esta é a cronologia, de acordo com as informações da NAV e INEM.