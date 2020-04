E se uma aplicação ajudasse os doentes a perceberem se tinham os sintomas da Covid-19 ? A pergunta foi feita pelos investigadores do Cintesis logo em março, quando a linha SNS 24 entupiu com contactos e não estava a conseguir dar resposta.Esta app (que também poderia ser um site) seria uma espécie de pre-triagem de doentes – mas não se substituiria naturalmente à linha. "Com a inexistência de testes para todos, este tipo de sistema de apoio seria muito útil para a população facilmente distinguir se os sintomas serão de outra condição diferente que não a Covid-19", explica Pedro Pereira Rodrigues.O plano está desenhado, mas ainda não concretizado. Faltam-lhes dados para definirem as "diferentes apresentações da doença, que são heterogéneas". E para isso, teriam que ter os números e sintomas dos casos positivos e negativos de Covid. "É essa a informação que nos falta e que existe" para conseguirem "distinguir esta doença de outras que são parecidas" e poderem criar a tal aplicação.André Peralta Santos tem outra pergunta: qual o efeito das medidas de distanciamento tomadas pelo governo (desde o fecho das escolas às restantes, decididas já com o Estado de Emergência). "Pode ser interessante [saber] qual foi o efeito na transmissão de cada uma destas medidas (...) e até perceber se, mesmo antes destas medidas, já havia uma dinâmica de maior distanciamento social." Para poder responder a isso o investigador (que tem tratado do dashboard da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública ) diz ser necessário o acesso a variáveis que não constam do boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS), como o início de sintomas.São "os que nos permitem ver o comportamento da doença", esclarece o presidente desta associação, Ricardo Mexia. "Estamos é a trabalhar com dados que não são os ideias; são agregados e dizem respeito à data de notificação, quando o que pretendíamos era ter dados sobre a data de início."Filipe Charters de Azevedo, que tem feito um acompanhamento estatístico do "pdf miserável" (pelo formato pdf, pela quantidade parca de dados disponibilizados) com o balanço diário, também gostaria de ter acesso a mais números. "O que eu queria era tudo, mas a escolher, pelo menos a idade, a condição clínica que tinha o doente, onde morava. Os fatores sociodemográficos também ajudavam". O seu objetivo seriam "tentar perceber se as pessoas vão morrer mais ou se [a morte pela infeção] está a andar depressa de mais ou lenta de mais. Um exemplo absurdo: se percebermos que estão a morrer mais homens, velhos e com diabetes, então é essa população que devemos proteger.""O mau de não se libertarem os dados é que perdemos muita informação. Acreditamos que largando os dados à sociedade [anónimos de modo a não permitir a identificação dos doentes], bons resultados vão surgir", diz Miguel Moreira, da DSSG, responsável pela "carta aberta", também assinada pelo Cintesis (o centro de Investigação em Tecnologias e Serviços da Saúde), pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto), pela Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, entre outros.Na carta, referiam-se os "atrasos", "retrocessos", "inconsistências" e "más práticas" na divulgação e disponibilização dos dados por parte da DGS sobre a Covid-19.Esta foi a segunda carta da comunidade científica nacional sobre este assunto. A primeira "carta pública" foi assinada ainda a 17 de março: um grupo de investigadores da Universidade do Porto (entre eles Pedro Pereira Rodrigues) e da Universidade do Minho (como Pedro M. Teixeira) solicitavam à Direção Geral da Saúde que, "com a maior brevidade" ("horas e não dias"), disponibilizasse à comunidade científica "todos os micro-dados pseudo-anonimizados existentes sobre doentes suspeitos (confirmados ou não) de Covid-19)".As horas transformaram-se em dias e mais de um mês depois, esses dados ainda não estão disponíveis para os investigadores – mas o processo está em andamento, ainda que lento: a 11 de abril, a ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que algumas equipas já tinham dados (eram 5 no dia 16, data em que 320 pedidos aguardavam por resposta, segundo o Observador). Mas, disse a governante, só o decreto-lei que prolongou o estado de emergência forneceu enquadramento legal para a disponibilização dos dados "devidamente anonimizados".Foi, então, criado um formulário, com a promessa de resposta em 72 horas. E, de facto, os investigadores receberam a resposta nesse prazo, mas não a que desejavam: mais burocracia; e dados? Ainda nada. Foi "a maior desilusão", descreve Pedro Pereira Rodrigues. Foi-lhes enviado um novo formulário, agora com exigências semelhantes às dos projetos de investigação: um parecer do instituto de investigação onde trabalham, um protocolo de investigação e um parecer de uma comissão de ética."Não se coaduna com os tempos que vivemos. Se a disponibilização dos dados é feita de forma anonimizada, não nos parece compreensível que tenha de ter avaliação da comissão de ética como as outras investigações", critica Pedro Pereira Rodrigues.É que, em tempos de normalidade, essas comissões na área da saúde (que existem, por exemplo em hospitais universitários, como o São João ou o Santo António) reunem-se uma vez por mês. "Teríamos de esperar pela próxima reunião. Mas tivemos contactos com algumas comissões de ética que estão a tentar agilizar o processo para dar resposta numa semana – e algumas estão a tentar ser mais rápidas do que isso", diz o investigador e professor responsável pelo doutoramento em ciência de dados da Faculdade de Medicina do Porto.Também lhes foi dada uma lista com as 15 variáveis disponíveis. "Haveria muito mais caminho a seguir se houvesse mais variáveis. Mas trabalhamos com o que existe. Torna-se limitativo", lamenta-se àPedro M. Teixeira.O professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho considera que é já longo este processo de desconexão entre as autoridades publicas e a academia, que é "uma comunidade científica com bastantes equipamentos, bastante ativa no plano nacional e internacional, reconhecida e que pouco foi mobilizada para dar o seu contributo." Mais poderia estar a ser feito, conclui o investigador na área da saúde das populações.Pedro Pereira Rodrigues também diz "ter dúvidas" sobre se as 15 variáveis permitirão "fazer algo útil ara este tempo". Falta a informação sobre os suspeitos não confirmados e a sintomatologia destes. "Os dados que ali estão disponibilizados podem ajudar a distinguir doentes com maior ou menos gravidade. E isso pode ser útil nesta fase." Mas mais informação significaria maior conhecimento. E melhores soluções.Paulo Maia e Miguel Monteiro também gostariam de estar a fazer mais. Daí que tenham produzido a segunda carta dirigida aos responsáveis da Saúde em Portugal. No caso de ambos, que falaram à SÁBADO em nome da associação DSSG (Data Science for Social Good), além de mais dados, faria sentido que os que são disponibilizados diariamente no boletim (a DGS chama-lhe "relatório de situação ") não viessem num PDF (que obriga à transposição manual para tabelas) e estivessem agregados (isto é, que não fossem apenas as somas). "O objetivo não é fazer uma crítica e não oferecer o nosso apoio", diz Paulo Maia. "Queremos ajudar e oferecemos o nosso apoio pro bono para tentar encontrar a melhor estratégia."A experiência da DSSG é em ciência de dados e não na área médica, mas há muito na recolha de dados que pode ser feito, garantem. Têm pensado em projetos que cruzem a Covid com outras fontes de dados para fazerem visualizações geográficas, estudos comparativos (com dados da Proteção Civil, da linha de Saúde 24 ou da plataforma Vigilância da Mortalidade).Mas neste processo, debateram-se com outra dificuldade: os dados relativos à linha SNS24 deixaram de ser atualizados a 9 de março no portal Transparência SNS , "numa altura em que foram levantadas muitas questões acerca da sua capacidade e eficácia", escreveram na carta. E a plataforma de Vigilância da Mortalidade da DGS deixou, a 19 de fevereiro, de ter os dados sobre a mortalidade por Administração Regional de Saúde "Os dados da Saúde 24 dão o follow up que o profissional deu à pessoa; se foi aconselhada a ficar em casa, a seguir para uma unidade de cuidados primários. Todos estes dados estavam a ser registados e poder-nos-iam dar uma noção do impacto" da Covid, exemplifica Miguel Moreira.Conclui Paulo Maia: "Ainda vamos muito a tempo de pensar como é que, numa eventualidade de uma segunda vaga" da doença, se pode melhorar o processo de acesso aos dados – para que haja mais, melhor e útil investigação. Reforça Pedro Pereira Rodrigues: "É importante termos acesso aos dados para desenvolvermos sistemas para apoiar a sociedade, até numa fase mais prolongada, de uma segunda fase. Mas era possível dotar as instituições de de saúde de sistemas mais inteligentes de apoio à decisão ainda nesta fase."Já passou mais de um mês e meio desde que o primeiro caso foi registado em Portugal e os dados começaram a ser introduzidos em sistemas. Um mês e meio de atraso para estas investigações.