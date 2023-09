A Câmara do Funchal caiu-lhe ao colo de forma inesperada, lidou com uma enxurrada trágica, desafiou Jardim e quase perdeu para Cafôfo.

Há quem diga que os gatos têm sete vidas e quem garanta que são nove. Miguel Albuquerque vai para a sua sétima vida política, que se joga nas eleições regionais da Madeira, este domingo. As últimas sondagens mostram que pode estar à beira de repetir a maioria absoluta, em coligação com o CDS. Durante algum tempo, Albuquerque comentou com os mais próximos e até publicamente que o terceiro mandato seria o último. Mas, como nota um dos seus amigos, essa conversa acabou. O líder do PSD Madeira deixa tudo em aberto e pode ser que, afinal, sejam nove e não sete as suas vidas políticas.