A lei entrou em vigor no dia 1 de fereiro.



Consulte abaixo as indicações terapêuticas definidas pelo Infarmed:



- Espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da espinal medula;



- Naúseas, vómitos (resultantes da quimioterapia, radioterapia e terapia combinada de HIV e medicação para hepatice C);



- Estimulação do apetite nos cuidados paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA;



- Dor crónica (associada a doenças oncológicas ou ao sistema nervoso, como por exemplo na dor neuropática causada por lesão de um nervo, dor do membro fantasma, nevralgia do trigémio ou após herpes zoster);



- Síndrome de Gilles de la Tourette;



- Epilepsia e tratamento de transtornos convulsivos graves na infância, tais como as síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut;



- Glaucoma resistente à terapêutica.

O uso de canábis para fins medicinais ou produtos à base da planta foi aprovado pela Autoridade Nacional do Medicamento. O Infarmed tem presente numa nota no seu site sete indicações para as quais o uso deste tipo de medicação pode ser usado.Segundo a mesma nota, "a lista das indicações terapêuticas consideradas apropriadas" deve ser "ser revista periodicamente em função daevolução do conhecimento técnico científico".