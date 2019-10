A saúde mental dos nossos jovens é pior do que a dos seus pais? Estima-se que quase 50% das pessoas em Portugal sofram, ou venham a sofrer, num ou noutro momento da vida, de doenças mentais e o número de jovens afetados tem aumentado de ano para ano. Em 2017, a taxa de mortalidade por suicídio de jovens com idades entre os 12 e os 24 anos registou o seu valor mais alto da última década e as explicações são várias.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, foram registados 4,1 óbitos por lesões auto provocadas intencionalmente por cada 100 mil habitantes em Portugal. A sua maioria (75%) eram rapazes, coincidindo com uma tendência que também se verifica em adultos. A Direção-Geral de Saúde diz existir uma elevada prevalência - de 22,9 % por ano e 42,7% ao longo da vida - de perturbações mentais comuns no país, além de doenças mentais graves (cerca de 4%), que podem exigir cuidados especializados médicos.

A razão pela qual a incidência de doenças mentais e a taxa de suicídio estão a aumentar entre os mais jovens não é clara – mas acontece um pouco por todo o mundo. Na Austrália, um recente estudo revela que um quarto dos jovens com menos de 25 anos enfrenta problemas do foro mental, mas são as jovens mulheres que representam a maioria das situações.

Os problemas de saúde mental são definidos como alterações do pensamento, do humor ou do comportamento que, em maior intensidade ou ao longo de um maior intervalo de tempo, podem ser diagnosticadas como psicoses, perturbações de ansiedade ou stress ou alterações de humor - no caso da bipolaridade e da depressão.

A depressão entre jovens é, muitas vezes, difícil de identificar. Sintomas como os "elevados níveis de tristeza, isolamento, irritabilidade e apatia", descreve a psicóloga Rita Morais à SÁBADO, podem ser confundidos como "naturais da adolescência", que "complica estes sinais".

"As pessoas próximas não sabem se existe depressão, não conseguem identificar o quadro de diagnóstico", afirma a especialista, que aconselha os pais a falarem com professores para procurar saber se o jovem adota o mesmo tipo de comportamento na escola, e destaca o papel dos amigos.

"Os jovens não devem ter medo de oferecer ajuda quando algo não está bem. Devem estar presentes entre eles. Às vezes eles sabem entre eles que algo não está bem, mas não o sinalizam", acrescenta a psicóloga à SÁBADO.

O passo seguinte passa por recorrer ao médico de família e ao psicólogo da escola, que terão "todas as competências para saber se é uma situação patológica".

O isolamento é um dos sintomas mais falados no que toca à depressão, com um estudo recente da Universidade de Swinburne, na Austrália, a indicar que um terço dos jovens apresenta níveis problemáticos de solidão e que uma em cada quatro pessoas entre os 12 e os 25 anos sente-se sozinha três ou mais vezes por semana.

"Eles precisam de atenção, mas os pais trabalham e têm pouco tempo disponível", afirma Rita Morais, que considera que não existe mais ansiedade entre os jovens do que no passado. "Não há mais stress do que antes. Antigamente não se falava destes problemas por medo. Hoje em dia pode falar-se mas não se comunica, não se questiona. Há pouco espaço emocional para o diálogo, para o abraço, para o beijo."

É aqui que entra o impacto das redes sociais na saúde mental de jovens. Para a psicóloga Rita Morais, existe "uso excessivo e abusivo" das redes sociais por parte de jovens, que estão cada vez mais "carentes de visualizações e gostos" e querem "colmatar problemas através de uma fotografia e gostos". "Sinto que aproximam-nos das outras pessoas, afastam-nos de nós próprios", diz à SÁBADO.

Um estudo recente do Instituto Superior de Psicologia Aplicada aponta que "mesmo com bons indicadores de contactos pessoais e uma boa rede familiar e social", jovens tendem a gerar "sentimentos de solidão" após o uso continuado de redes sociais como o Facebook ou o Instagram. Mas um outro estudo, realizado durante oito anos pela Universidade de Brigham Young, nos EUA, e lançado na passada semana, diz que o tempo passado em redes sociais não aumenta diretamente a ansiedade e depressão em adolescentes.



Rita Morais é a nova colaboradora da SÁBADO, com crónicas sobre curiosidades da psicologia.



