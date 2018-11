Quando chegou a presidente do Sporting, em 2013, Bruno de Carvalho não deixou de agradecer e destacar o papel de Cláudia Dias Gomes, com quem estava então casado. O núcleo familiar do presidente "leonino" era ainda constituído por Ana Catarina (actualmente com 15 anos), filha de um anterior casamento com uma cidadã russa chamada Iryna Yankovich. "É absolutamente impossível separar da minha vida e de muitos dos meus sucessos a Cláudia e a Ana Catarina", disse citado pelo Record: "A Cláudia é uma força da natureza e uma companheira para a vida". Na mesma altura, garantiu que a família era a sua "razão de ser e de estar".

Conheceram-se nos anos de uma amiga comum, mas o primeiro encontro começou no Estádio José de Alvalade - o casamento foi celebrado em 2011, numa cerimónia em Bora-Bora, depois repetida em Portugal, após quatro anos de vida em comum. Em 2015, nasceu a filha do casal e sócia 122.744 do Sporting, Diana. Bruno e Cláudia gostavam de ir com regularidade ao sushi e partilhavam ainda longas sessões de cinema, uma paixão assumida de Bruno, que terá mais de cinco mil filmes originais em casa.

O casal aparecia junto em vários eventos e tudo parecia correr bem, mas no início de Novembro de 2016 surgiram os primeiros rumores de separação. Na altura, várias notícias indicavam que o presidente "leonino" se tinha apaixonado por Inês Alves Caetano, a sua secretária pessoal. Porém, a meio do mesmo mês, BdC foi fotografado a passear em Londres com Joana Ornelas – num clima apaixonado, o casal fugira do País para poder aproveitar os primeiros dias de namoro. A publicação das fotografias levou a que a relação fosse assumida publicamente e, em Dezembro de 2016, Bruno divorciou-se de Cláudia. No início do ano seguinte, anunciou o noivado com o seu novo amor.

Joana, divorciada e mãe de uma menina, começou a acompanhar Bruno de Carvalho em jogos, eventos relacionados com o Sporting e festas. A jovem começou a trabalhar em Alvalade em 2011, no departamento de marketing. Licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa, fez um mestrado em Comunicação Organizacional, cujo tema foi a reputação do Sporting.

A vida pessoal de Bruno começou então a cruzar-se com o exercício do cargo de presidente do Sporting e a relação com Joana foi alvo de múltiplas polémicas. O dia escolhido pelo casal para celebrar a cerimónia, no Mosteiro dos Jerónimos, indignou vários sportinguistas: 1 de Julho, a data da fundação do clube. Por causa da boda, a gala Honoris Sporting, que decorre no dia de aniversário dos "leões", foi antecipada para 30 de Junho. O plantel foi representado por Jorge Jesus na cerimónia, que contou com a presença de muitos atletas das modalidades amadoras dos "leões" e foi acompanhada ao pormenor pela CMTV.

Outra onda de espanto se levantou quando o presidente resolveu anunciar o nascimento da primeira filha em comum do casal – Leonor nasceu a 9 de Abril deste ano – nos ecrãs gigantes do Estádio de Alvalade, antes de um jogo frente ao Marítimo para a Taça da Liga.

As críticas a Joana Ornelas levaram Bruno de Carvalho a defender a mulher no Facebook. Cerca de dois meses depois do casamento, foi revelado que a mulher do presidente abandonara o marketing do Sporting para passar a chefiar o departamento de Business, Management e Public Affairs. Rapidamente se espalharam rumores que uma das primeiras decisões de Joana fora demitir Inês Alves Caetano, anteriormente apontada como namorada de Bruno. As suas capacidades para o cargo foram questionadas, tal como o facto de as novas responsabilidades lhe permitirem acompanhar o marido em todas as ocasiões a expensas do clube. Nas redes sociais, BdC defendeu que o seu "único erro" era "viver o clube 24 horas por dia" e elogiou as capacidades da mulher.



"É uma excelente profissional que tem tido a coragem de mudar muitas das formas de se trabalhar dentro do clube. Tem tido a coragem de adoptar a política da Direcção, o que nunca ninguém tinha feito antes, de promover vários funcionários que estavam estagnados nas suas funções para outras de maior responsabilidade criando um sentimento de meritocracia nunca antes sentido. Tem conseguido começar a arrumar dossiês que se mantinham parados por inércia e por falta de atitude e compromisso", escreveu, garantindo também que não seria ele a decidir quanto passaria a ganhar Joana. "Não misturo a minha vida pessoal com o Sporting, abandonei a minha vida pessoal pelo Sporting, e isso já me tirou muito e continua a tirar. Está na altura de parar e reflectir mais um pouco sobre esta realidade, como já o disse várias vezes nas últimas Assembleias Gerais", atirou ainda.

Mais tarde, Joana foi protagonista de outro ataque de Bruno de Carvalho aos seus inimigos. Em Fevereiro, numa altura em que pediu aos sportinguistas que lhe dessem um voto de confiança, revelou que o número de telefone da mulher tinha sido tornado público na página de Facebook Sporting Independente – o contacto de Joana era visível no convite para a festa de aniversário de Bruno. Profundamente irritado, BdC publicou a imagem – com o número tapado – e um texto duro e com vernáculo. "Na imagem que coloco em baixo, o número da minha mulher está tapado mas eles não taparam - não preciso de dizer o que se tem estado a passar...", começou por dizer, revelando depois a mensagem que ele próprio mandou aos convidados: "Boa tarde. Devido ao convite que a Joana fez para o meu aniversário ter saído no Sporting Independente decidi anular qualquer comemoração com todos vocês. E espero que o cabrão que passou o convite se ....oda! Abraço Bruno de Carvalho (e passem esta também ao Sporting Independente esse conjunto de gente de merda)."

Com a crise no clube começaram também a surgir notícias de crise no casamento e os rumores de separação tornaram-se uma constante. Apesar de Joana ter estado presente no lançamento da candidatura de BdC às eleições de 8 de Setembro – nas quais não pôde participar-, o antigo presidente dos "leões" viu o seu nome envolvido noutra história amorosa. Na altura, muitas notícias apontavam para uma possível relação com a actriz Inês Simões, então apresentadora da Sporting TV e que se tornou assessora de imprensa da sua lista. Sempre ao lado de BdC, Inês acabou por colocar ponto final nos rumores, uns tempos depois: "A única relação que tenho com Bruno de Carvalho é profissional, sou do Sporting, sou sócia é verdade".



Joana e o Sporting chegaram a acordo para a saída da ex-mulher de BdC do Sporting, no final de Outubro. No início deste mês, e depois de mais uma notícia sobre uma possível nova relação, o antigo dirigente confirmou o fim do casamento e deixou uma declaração de amor a Ornelas, nas redes sociais. "Não vale a pena inventar mais 'amigas'! Esta é a mulher que amo. E sim, vamos divorciar-nos. A vida também é isto. Agora é olhar em frente e seguir sem medo".