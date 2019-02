A tentativa de rapto de um recém-nascido, este sábado, no Hospital de São João, no Porto, por parte de uma mulher disfarçada de enfermeira não é caso isolado. Desde 1974, são nove os casos conhecidos em que bebés foram levados dos seus pais e os mais recentes aconteceram em Penafiel.

Hospital Padre Américo, Penafiel - 2006

O primeiro caso registado em Penafiel aconteceu a 17 de fevereiro de 2006, quando Alice Ferreira, auxiliar de geriatria do hospital de 38 anos, decidiu raptar uma menina nascida dois dias antes – chamada Andreia Elisabete. A mãe biológica, Isaura Pinto, havia saído para jantar e os 10 minutos passados até uma enfermeira dar por falta da criança deram tempo a Alice para meter a bebé num saco, deixá-la num carro, voltar ao hospital para deixar o cartão-de-visita que lhe deu acesso às instalações e fugir para Valongo, onde era residente.

A menina, chamada de Joana Filipa pela raptora, só seria devolvida à mãe exatamente um ano e um mês depois, quando o seu namorado, Carlos – que não se terá apercebido do tempo da suposta gravidez nem da bebé – a denunciou, juntamente com a irmã deste.

Alice confessou o sequestro da bebé, mas negou que tivesse saído de casa com a intenção de roubar uma criança. Simulou uma gravidez e teve receio de defraudar a família. "Via-os tão contentes e não tive coragem de os desapontar", disse na altura ao juíz, acrescentando que foi ao Hospital "à procura de um milagre" e que só reparou na bebé "porque ela chorou".

O Hospital Padre Américo não se constituiu assistente no processo contra Alice Ferreira, mas esta foi condenada a quatro anos e oito meses de pena suspensa e ao pagamento de uma indemnização de 30 mil euros.

Hospital Padre Américo, Penafiel - 2008

No entanto, dois anos depois do caso de Andreia Elisabete, aconteceu novo episódio no Padre Américo, em Penafiel. A 14 de junho de 2008, Simone Ferreira, com 21 anos, entrou num quarto de hospital fazendo-se passar por enfermeira e raptou um bebé recém-nascido das mãos da mãe, Vera Mónica. Sete horas depois, a raptora foi localizada pela Polícia Judiciária em Caíde, Lousada, onde vivia com o companheiro, Márcio, que disse aos inspetores ter sido enganado por Simone. Esta tinha simulado uma gravidez.

No julgamento, Simone confessou o crime de sequestro agravado e pediu desculpa à mãe da criança e a toda a família, afirmando que foi "o desespero e o desejo de não querer desiludir o namorado" que a levaram a raptar o bebé. A mulher, natural de Felgueiras, acabou condenada a quatro anos de pena suspensa e foi obrigada a pagar uma indemnização de 15 mil euros à família da criança.

Os dois raptos registados no Hospital Padre Américo levaram à implementação de pulseiras eletrónicas em unidades hospitalares com recém-nascidos - que se tornou obrigatória a partir de 2009 - e, desde então, foi registado apenas um rapto de bebés em hospitais – mas pela própria mãe da criança.

Esse caso aconteceu em 2015 e o recém-nascido em causa foi retirado da unidade de saúde, o Hospital de Faro, pela mãe, toxicodependente, por temer que o filho fosse entregue para adoção. O bebé foi levado duas horas após o parto, quando se encontrava numa incubadora, mas a mãe voltou ao hospital quatro dias depois.

Hospital Senhora da Oliveira, Guimarães - 2002

Um dos casos mais traumáticos envolvendo o rapto de recém-nascidos em unidades hospitalares aconteceu a 17 de julho de 2002, no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. André Tiago havia nascido um dia antes e era o segundo filho de Maria Emília Pinto, que sofrera três abortos e fora submetida a vários tratamentos de fertilidade antes do nascimento do bebé. No entanto, nada a prepararia para o rapto do seu filho.

Nesse dia, uma mulher entrou no quarto onde Maria Emília estava com o bebé e roubou-lho dos braços: "Quando eu estava a trocar a fralda ao André, uma mulher que nunca tinha visto perguntou-me se podia pegar nele. Disse-lhe que sim". "Ela olhava para ele e só dizia: ‘Que lindo bebé!’ Ainda conversámos cerca de vinte minutos, mas, sem eu notar, foi caminhando até à porta do berçário e daí para o corredor", contou Maria Emília, que ficou pregada à cadeira de rodas e não conseguiu reagir devido ao efeito da anestesia.

A Polícia viria a encontrar André Tiago cinco dias depois, embrulhado em cobertores no Altar de Nossa Senhora da Penha, em Guimarães, e em bom estado físico. Várias pessoas garantiram ter visto uma mulher com cerca de 25 anos, alta e morena, a descer as escadas no interior do hospital com um recém-nascido ao colo, mas a polícia nunca identificou ninguém e o caso foi arquivado pelo Ministério Público em 2004. "O facto de nos terem reavido o nosso filho, foi suficiente para sermos muito felizes", afirmou o pai do menino, José Dias.

Maternidade Alfredo da Costa, Lisboa - 2000

O primeiro caso do milénio bate certo com o perfil característico dos raptores de recém-nascidos traçado pela Polícia Judiciária: mulher na casa dos 40 anos, numa relação com um homem mais novo, que não confessa a ninguém a sua incapacidade para ter filhos e que acredita que um bebé é a tábua de salvação para uma relação em rutura iminente.

Cristina Nazaré tinha 43 anos e era uma antiga auxiliar de enfermagem na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. No dia 16 de fevereiro de 2000, apresentou-se na unidade de saúde como inspetora do Ministério de Saúde e pegou em Bruna Alexandra, alegando que iria realizar o ‘teste do pezinho’ à bebé.

Abandonou o hospital sem levantar suspeita e, poucas horas depois, foi encontrada pela Polícia Judiciária na sua casa, em Odivelas. Cristina Nazaré queria dar um filho ao seu companheiro e, segundo as autoridades, a criança estava "muito bem tratada". Cristina foi condenada a uma pena de cinco anos no estabelecimento prisional de Tires.

Maternidade Júlio Dinis, Porto - 1998

Dois anos antes, a 19 de novembro de 1998, uma menina foi raptada na Maternidade Júlio Dinis, no Porto. A raptora, já com dois filhos, aproveitou o facto da mãe da recém-nascida ter uma doença mental e tinha como objetivo entregar a bebé à amante do seu próprio marido.

Fez-se passar por familiar da mãe do recém-nascido, uma jovem de 17 anos, e levou consigo a criança, sob o pretexto de que iria comprar uma chupeta. A Polícia Judiciária viria a resgatar a bebé dos braços desta segunda mulher, de 40 anos.

Hospital de Santa Maria, Lisboa – 1991

Em dezembro de 1991, uma mulher fez-se passar por médica, vestindo uma bata branca, e entrou na sala de obstetrícia do Hospital Santa Maria e raptou Ruben Filipe, com apenas dois dias de vida, dizendo à mãe, Ana Isabel, que iria fazer o ‘teste do pezinho’ ao bebé.

A mulher de 28 anos viria a ser encontrada uma semana depois em Castelo Branco. A sua identidade foi encontrada depois de esta aparecer numa fotografia de um familiar de outro bebé que se encontrava na mesma enfermaria. A imagem foi publicada nos jornais e Ana Isabel foi localizada pelas autoridades. Dois anos depois do crime, foi condenada a quatro anos e seis meses de prisão. Nunca se mostrou arrependida do crime no julgamento.

Hospital Particular de Lisboa - 1984

Foi um dos casos que mais atenção registou na comunicação social portuguesa. No dia 15 de junho de 1984, uma menina com 20 minutos de vida foi raptada no Hospital Particular de Lisboa depois de uma distração do pai que tinha saído para fazer um telefonema.

Mariana havia sido raptada por uma mulher com cerca de 30 anos, que simulou a gravidez com peças de roupa durante nove meses, enganando até o próprio marido. A raptora, Carmelinda de Carvalho, dirigiu-se ao hospital, tirou a bebé do berçário, chamou um táxi e voltou para casa, nos arredores de Lisboa.

Para registar o nascimento da bebé, chamou um médico e contou que o parto tinha acontecido em casa com o acompanhamento de um clínico. Mariana viveu com os raptores durante dois anos e meio e já os tratava por pais quando um retrato de Carmelinda indicando-a como suspeita foi publicado num jornal.

A polícia conseguiu localizá-la e, sete anos mais tarde, foi condenada pelo tribunal a uma pena suspensa de três anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização de 250 contos (perto de 1250 euros).

Hospital Dona Estefânia, Lisboa - 1983

Na altura da Páscoa de 1983, uma mulher de 50 anos fez-se passar por enfermeira e raptou um recém-nascido na Maternidade Magalhães Coutinho do Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. A única pista da Polícia Judiciária era o depoimento de um taxista que tinha levado a mulher à maternidade várias vezes.

A desconhecida acabaria por detida na sua casa, em Portimão, quando preparava um biberão para o bebé que tinha raptado. A mulher confessou que vivia com um rapaz mais novo e não podia ter filhos, tendo simulado uma gravidez.

Hospital de Santa Maria, Lisboa - 1974

Em 1974, uma mulher fez-se passar de médica e raptou duas crianças recém-nascidas de um berçário do Hospital Santa Maria. Depois de 15 dias de investigação, a Polícia Judiciária conseguiu encontrar as crianças numa pensão na Ericeira, depois da raptora apresentar os bebés como seus filhos.