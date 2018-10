O furacão Leslie, que deverá atingir este sábado Portugal Continental, poderá não chegar sozinho. Segundo o comandante Pedro Araújo, da Protecção Civil, não se sabe ainda qual a dimensão dos efeitos que as tempestades podem causar.





O Leslie deve atingir o território português "entre as 19h e as 21h" deste sábado, com vento, agitação marítima e precipitação com maior intensidade, explicou o comandante à TSF. No entanto, se o Leslie chegar a Portugal, terá uma outra tempestade à sua espera. "Do Norte vem uma superfície frontal fria, que vai originar precipitações e que vai colidir com este furacão que veio do oceano". O fenómeno gera "preocupação e incerteza", devido à "coincidência de no espaço e no tempo se encontrarem dois fenómenos meteorológicos que podem ter um comportamento extremo".

"O cruzamento destas duas formações pode trazer ao continente comportamentos erráticos e naturalmente adversos para o território", explicou ainda o comandante Pedro Araújo. A faixa territorial mais atingida situar-se-à "entre Leiria, Lisboa e Setúbal".



Capitania prolonga aviso de mau tempo até domingo

A capitania do Porto do Funchal prolongou este sábado o aviso de vento forte nos mares da Madeira emitido sexta-feira até às 06:00 de domingo, reforçando o aviso de que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo. A autoridade marítima regional cancelou também o aviso de má visibilidade, que passa a ser "boa a moderada".