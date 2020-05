As crónicas do suspeito de homicídio de Beatriz Lebre no Público

"O autor foi detido pelo alegado homicídio de uma colega." A frase aparece debaixo do nome de Ruben Couto nas duas crónicas por si assinadas na seção Megafone do suplemento P3 do jornal Público. O jovem de 25 anos que confessou ter morto a estudante de psicologia Beatriz Lebre, de 23, atirando depois o corpo ao rio Tejo, também gostava de cinema e música, demonstram os dois textos de opinião - um publicado a 16 de novembro de 2019 e outro a 30 de janeiro deste ano. Ruben Couto é ouvido, este sábado, por um juiz de instrução, depois de na sexta-feira o corpo de Beatriz Lebre ter sido encontrado no rio Tejo.



Tecendo longos elogios ao cantor, Ruben Couto dizia que, durante o concerto, tinha olhado para quem o rodeava e "via a chama a arder na poesia que cada um escrevia com os seus lábios". "Eu olhava de maneira fantástica para ti: esforçava-me por captar todos os detalhes das tuas transformações. Quando te movimentavas, conferias um malabarismo encantador aos olhos de quem te admirava e reparei que, apesar de não saberes para onde ias, levavas quem te via a encontrar um lugar que procurava em si para poder dançar com as suas imperfeições", recordou.



"E a verdade que mais me assombra em tudo o que vi é que parecias desconcertado. Tal como todos os que te ouviam ali, ninguém tinha medo dos outros, porém todos tinham medo de não conseguir ser tanto para si como tu mostraste ser para nós", lê-se ainda na referida crónica. "Quando todos os caminhos nos levam para longe, o teu volta a trazer-nos para perto e aconchega a dor de quem foge. E quando regressava a mim, um momento em especial reuniu tudo o que sonhava naquela noite e era o pensamento de alguém que precisava tanto de ti, como tu do palco", contou o estudante que estava a completar o mestrado em Psicologia Social das Organizações.



Ao falar do concerto no Casino de Lisboa, a 4 de novembro, o autor confesso do crime recorda que o recinto não estava cheio e que pensamentos tal lhe despertou. "Muitos diriam que são poucos, mas são bons; diriam também que só interessa quem está. Eu digo ainda outra coisa, pois lembro-me de ter 16 anos e bater de frente com o Clube dos Poetas Mortos. Não consigo esquecer a ponte que cruzo sempre que vejo algum artista que sangra da mesma maneira que tu em palco e escrevo, tal como o Robin Williams dizia, "poesia, beleza, romance, amor, é por isto que vivemos", escreveu, dizendo ainda: "Depois fecho o livro e guardo-o sozinho no cimo de todos os outros. Gostava que mais pessoas lessem estes livros que nos reúnem no nosso sofrimento, em segredo, à frente de toda a gente".



A crónica termina com mais uma ronda de elogios a Manel Cruz, explicando que o cantor o faz sempre lembrar que "a verdadeira força vem de dentro". " E, por dentro, existe uma ânsia em todos nós que quer sangrar tanto como tu e nunca chegar a morrer por aquilo que nos vai matando nestes momentos, em que não somos ninguém até chegar a ti".



"A capacidade que existe em nós para destrinçar entre agir correcta ou erradamente"

O segundo artido de opinião de Ruben Couto disponível no site do Público tem como base o filme Uma Vida Escondida, lançado em 16 de janeiro deste ano. A obra de Terrence Malick conta a história do camponês austríaco Franz Jägerstätter, que se recusa a combater na Segunda Guerra Mundial ao lado do exército nazi e, como tal, é condenado à morte. "Quando à primeira vista vemos uma batalha contra o regime em que o carrasco é sempre a liberdade de escolher contra a doutrina em vigor, mais profundamente, o filme põe o espectador lado a lado com uma história de livre-arbítrio e de escolha pela dignidade humana, uma luta que deve preencher e ser bússola para qualquer vida até ao seu fim, mesmo que o curso da história demore a encontrar os seus pontos cardeais", escreveu Ruben Couto.



No seu texto, o estudante de mestrado diz anda que "a actualidade de falar sobre as memórias de uma história incontornável do nosso passado é a mesma que nos propõe tentar compreender o ser humano segundo a pedra basilar da nossa fundação". E depois explica: "o humanismo continua a ser o denominador comum a todas as escolhas que nos implicam viver como uma civilização e as fracções de potencial dos homens e das mulheres são, como diz a personagem principal, a capacidade que existe em nós para destrinçar entre agir correcta ou erradamente".



Para Ruben Couto, o fime de Malick "coloca com engenho todos os sentimentos que estão submersos, domesticados e às vezes aparentemente latentes, numa ordem inteiriça da escalada humana para o conflito, a divergência e o isolamento". Segundo o cronista, o grupo de pessoas que Franz, a personagem principal do filme, representa simbolizam um "caminho de solidão, numa resposta de total redenção e numa aceitação absoluta ao destino que há-de vir". "Aquilo que deixa estas pessoas imunes à dor é tão somente a dor maior de não serem pessoas autênticas, fiéis àquilo que as faz sentir humanas", escreveu, fazendo ainda uma referência ao filme V For Vendetta de James McTeigue: "quando somos livres, não há prisão que nos consiga encarcerar".



"Neste filme, o centro gravitacional é uma afirmação perante todo o mundo, intemporal e inexorável ao nosso tempo, principalmente à esfera individual: se não for possível acreditar na iniciativa humana de índole livre, a capitulação humana rende-se ao elitismo surrealista", define Ruben Couto, que tem uma certeza que, com o referido filme, Malick "procura exibir mais do que a naturalidade do terror". O objectivo, defende, é demonstrar "o quão fácil é desprezar, espezinhar e retirar uma vida humana para proveito da máquina, como se fosse mais um salto entre dentes de uma engrenagem".



Ruben Couto confessou ter assassinado Beatriz e ter atirado o corpo ao Rio Tejo. O cadáver da estudante, proveniente de Elvas e a viver na capital portuguesa, foi descoberto esta sexta-feira, pelas autoridades. O homícidio terá ocorrido no dia 22 de maio. Segundo o Correio da Manhã, Rúben foi dos primeiros a contactar a mãe de Beatriz quando foi dado o alerta para o desaparecimento, faz esta sexta-feira uma semana, em Lisboa. Colega da jovem no mestrado, apresentou-se como muito próximo de Beatriz e ajudou a contactar os amigos, para ver se descobriam algo sobre o paradeiro da também estudante de Música. De acordo com o diário, mostrou-se combalido, dizia que não sabia nada da estudante universitária e apresentou-se mesmo como namorado. Mas os mais próximos desmentem tal informação, dizendo que Beatriz teria reatado a relação com um antigo colega do Alentejo.