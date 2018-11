Em Novembro, três mulheres foram violadas em Portugal. Uma, que tentou resistir, acabou morta. "Enquanto continuarmos a viver na ideia de que as mulheres se vêm enfiar na coutada do macho ibérico isto não vai mudar", disse à SÁBADO Daniel Cotrim, da APAV.

Em Novembro três mulheres – de 18, 19 e 21 anos – foram violadas em Portugal. Uma, que tentou resistir, acabou morta. Com os casos de violência sexual a aumentar desde 2013, a tendência continua a ser de aumento. "Tem havido uma tendência de subida deste tipo de situações", disse à SÁBADO Daniel Cotrim, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

"A maior parte das queixas é de mulheres", explicou o também psicólogo clínico. E apesar de haver também queixas de homens, estas são mais raras. "A concessão de violação no género feminino e no género masculino é diferente. Existe a ideia de que um homem não pode ser violado".

São as condenações por violação suficientes?

De acordo com a APAV, as condenações para estes crimes em Portugal são insuficientes. "É só pensarmos no caso da jovem que foi violada numa casa de banho e que os seus dois agressores não foram condenados. Quem foi condenada foi a vítima porque estava no chão da casa de banho embriagada e ‘estava a pedir que aquilo acontecesse’", criticou Daniel Cotrim. "Enquanto continuarmos a viver na ideia de que as mulheres se vêm enfiar na coutada do macho ibérico isto não vai mudar".

Para o psicólogo, o número de condenações e o número de penas não é suficiente. "Não passam uma imagem assertiva relativamente a estas situações", garantiu.

Consequentemente, muitas mulheres acabam por não apresentar queixa "por medo de vir a ser culpabilizadas por aquilo que lhes aconteceu", explicou. "A grande questão aqui é que as mulheres vítimas de violação, as que o são por estranhos, são vítimas no espaço público", explicou, referindo-se em grande parte às violações em que o agressor não é conhecido da vítima.

Segundo Daniel Cotrim, isto passa uma mensagem: "As mulheres não estão seguras no espaço público. O espaço público é um espaço de dominação masculina e as mulheres não se sentem seguras".

As vítimas costumam conhecer os agressores?

"Na maioria das situações existe um grau de proximidade relativamente grande entre a vítima e o agressor. Desde o companheiro ao pai, ao irmão, ao tio ou a um professor ou treinador", afirmou Daniel Cotrim. E depois existe "outro conjunto de situações de violação em que não há qualquer tipo de relação entre a vítima e o agressor".

Segundo o psicólogo, no caso em que as vítimas não conhecem o violador é-lhes aconselhado que apresentem queixa nas autoridades o mais rápido possível "para ajudarem a polícia a perceber o modus operandi, a forma de actuar, do violador". Estes agressores, por norma, "operam das mesmas formas. A forma como constroem todo o cenário do crime é igual".

Já nos casos em que o agressor é alguém conhecido, a rapidez da denúncia permite que o caso não se volte a repetir. "É relativamente mais fácil para a justiça actuar imediatamente quando se trata de um violador em contexto de proximidade", disse. "O facto de a situação poder ocorrer novamente aumenta exponencialmente o risco", explicou, afirmando que "até mesmo a condenação do violador é mais rápida".

Como ajuda a APAV estas vítimas?

Quando se trata de crianças e jovens, a associação tem uma rede de apoio especializada que se articula directamente com a Polícia Judiciária e com o Instituto de Medicina Legal: "Quando as pessoas assim o querem, estas crianças e jovens e as suas famílias são referenciados directamente para estes profissionais da nossa rede que estão preparados. São especialistas nas questões de violência sexual contra crianças e jovens e fazem um acompanhamento directo - psicológico, emocional, jurídico".

Em casos de pessoas maiores, mulheres ou homens em situação de violação, "são encaminhados para o gabinete de apoio à vítima mais próximo e é prestado o apoio psicológico, emocional, informativo – no sentido de as pessoas perceberem o que têm que fazer. Muitas vezes os nossos técnicos acompanham estas pessoas aos diferentes sítios - à polícia, ao Instituto de Medicina Legal, se as pessoas assim o quiserem", explicou o psicólogo clínico.

No entanto, como referiu Daniel Cotrim, "é fundamental que para além da APAV as outras organizações funcionem articuladas e integradas connosco. Porque nós sozinhos, enquanto organização, não podemos guardar provas, não podemos fazer exames médico-legais, não podemos recolher informação para memória futura". E apesar de haver ainda grandes dificuldades e falta de informação, contou, o que existe mais é "muito medo por parte das mulheres de denunciarem este tipo de situações". "A justiça tem dado quase sempre a mensagem errada relativamente a estas situações", concluiu.

A APAV tem disponível um número gratuito (116 006) para a denúncia de violações e outros tipos de violência.