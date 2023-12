As cartadas de Montenegro para o governo

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O calendário político acelerou, mas na direção do PSD há muito que se fazia um trabalho de prospeção de talentos já a pensar num governo. Depois de oito anos afastados do poder, os sociais-democratas querem mostrar que continuam com a capacidade de atrair figuras que vão para lá dos quadros do partido, indo pescar ao que se costuma chamar “sociedade civil”. Luís Montenegro não tem aberto o jogo (nem sequer com os mais próximos) sobre quem irá escolher para governar consigo, caso seja eleito primeiro-ministro, mas nos bastidores sociais-democratas já se fazem conversas e apostas sobre possíveis ministeriáveis.