Arménio Carlos: a luta continua, mas com motorista

7h45. A cidade de Lisboa acorda para ir trabalhar, o que não é, de todo, uma novidade. Ali junto à rotunda do Marquês de Pombal circulam a pé, de automóvel, de metro e de autocarro milhares de trabalhadores rumo ao posto de trabalho. Agora sim, vamos à novidade. No 748 há uma cara que salta à vista, já junto à fila, de passe Lisboa Viva na mão: Arménio Carlos, que despiu a farda de líder da CGTP, e volta a vestir a roupa de cidadão normal, que pega ao serviço na Carris, como operário-chefe, 35 anos depois de lá ter saído. "Eu gosto de estar cedo", afirma.Já se lhe conhece o jeito telegráfico e pragmático com que fala, não fosse o punhado de comícios e manifestações em que foi participando nestes últimos anos. Mas, a julgar por quem estava dentro do autocarro, Arménio Carlos foi só mais um desconhecido que circula de transportes. Até porque o autocarro não para, nem a própria vida, ainda que o sindicalista pudesse já meter os papéis para a reforma. "Tirei quatro dias de férias do ano passado, mas não para, temos de continuar. Acho que me vou ajustar bem aos horários, na CGTP era mais irregular, a sair às três, quatro da manhã."E se Arménio Carlos chegou a horas, a hora de picar o ponto é que não – nem iria já naquele dia para a Musgueira, para onde estaria supostamente escalado.