Siga a Sábado nas redes sociais

O Governo vai rever o estado decretado para as 19 freguesias da Grande Lisboa, deixandod estas de estar em estado de calamidade, passando a estado de contigência, passando a aplicar-se as mesmas regras que já hoje existem na Área Metropolitana."Não há hoje razões para distinguir estes cinco municípios [Lisboa, Odivelas, Sintra, Amadora e Loures] da restante Área Metropolitana de Lisboa. Isto significa que as medidas devem ser aplicadas de uma forma transversal, intensiva, em toda a Área Metropolitana", afirmou Eduardo Cabrita, no final de uma reunião de acompanhamento da "estratégia de prevenção e controlo da covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa", com Governo e autarcas.Eduardo Cabrita destacou que do que foi ouvido na reunião com os cinco autarcas não há razões para continuar a manter a distinção dos municípios de Lisboa, Loures, Sinta, Odivelas e Amadora em relação aos restantes municípios da Área Metropolitana de Lisboa. O ministro da Adminsitração Interna sublinhou a "evolução claramente positiva" nestes territórios, que passaram dos 350 a 400 novos casos semanais para 202 nos últimos 15 dias e 170.O ministro da Administração Interna remeteu para o Conselho de Ministros de quinta-feira uma decisão final sobre a possibilidade de as 19 freguesias atualmente em situação de calamidade passarem para situação de contigência.Vão poder passar a abrir as feiras e os mercados, consoante autorização das autarquias e podem verificar-se ajuntamentos até dez pessoas, o dobro do previamente permitido.Os estabelecimentos comerciais fecham às 20h00, os supermercados às 22h e os serviços de restauração às 23h, continuando a ser proibido vender bebidas alcoólicas ou bebê-las na via pública depois das 20h00.As 19 freguesias que estão em estado de calamidade são: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias do município de Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças), as seis freguesias do concelho da Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova), seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) e duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).