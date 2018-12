A carregar o vídeo ...

Capa n.º 761

João Duarte Albuquerque, 31 anos, adicionou-a no Facebook, Lídia Pereira, de 27, aceitou, mas ainda não tinham conversado. Conheceram-se no estúdio danaquela quinta-feira, 22 de Novembro. Ela vinda de Bruxelas, onde trabalha e a partir de onde lidera a Organização dos Jovens do Partido Popular Europeu, o YEPP. Ele, líder do YES, que agrega os jovens socialistas europeus, e que veio de mota desde a Baixa, onde também trabalha.Pela primeira vez, dois portugueses lideram estas federações partidárias de jovens. A SÁBADO desafiou-os a apresentarem-se numa espécie de blind date com cinco perguntas sobre as suas ligações ao PSD e ao PS, os seus ídolos ou a geringonça.