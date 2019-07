A PJ explica que este processo é comum em esquemas de branqueamento de capitais: "Este modus operandi consiste na utilização das vulgarmente designadas money mules para efetuar o transporte do numerário de um continente para outro, sendo característico de uma das fases do branqueamento de capitais, conhecida como circulação".



Os montantes passam por várias fases de forma a disfarçar a sua origem, sendo que muitas vezes os donos do mesmo recorrem à ajuda de terceiro para o levar para outros países. O mesmo sistema é muitas vezes utilizado para traficar droga.



A Polícia Judiciária suspeita que estes três milhões provenham de um crime de fraude fiscal.

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu três milhões de euros no Aeroporto de Lisboa e deteve sete pessoas. O dinheiro em numerário era transportado no interior de malas de viagem. Autoridades suspeitam que dinheiro tenha origem num crime de fraude fiscal. Os detidos são suspeitos de serem "money mules" ["mulas de dinheiro"].Os passageiros que levavam as malas - três mulheres e quatro homens - preparavam-se para voar para fora da Europa quando foram detetados e detidos e as quantias que transportavam apreendidas, refere a PJ em comunicado.