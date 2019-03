Projeto-piloto no SNS vai disponibilizar, ainda este ano, uma aplicação para os telemóveis que vai permitir aos utentes contactar médicos e enfermeiros. Mas as consultas estarão sempre dependentes da vontade do médico.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai disponibilizar, ainda este ano, uma aplicação para os telemóveis que vai permitir aos utentes ter consultas por video-chamada. Segundo o Jornal de Notícias, o projeto-piloto vai avançar este semestre, estando o alargamento previsto até ao final do ano. As consultas, sobretudo úteis a doentes crónicos, estarão sempre dependentes da vontade do médico.



"Estamos a trabalhar para que seja possível, até ao final do ano, ter operacional a plataforma de registo eletrónico que permitirá ao cidadão contactar diretamente, recorrendo ao telemóvel, um profissional de saúde do SNS: médico ou enfermeiro", disse ao jornal Henrique Martins, presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). O responsável explicou ainda que se trata de "telemedicina que permite ligar a app do cidadão à app do médico, o que significa que, se eles quiserem - depende sempre da vontade do médico - estando um na China e outro no Japão, podem fazer a sessão".



Esta nova plataforma vai estar integrada na aplicação MySNS Carteira - disponível desde janeiro de 2017 -, que foi já descarregada por mais de 330 mil pessoas.



A aplicação pretende incluir qualquer profissional de saúde. "O nosso foco é o SNS mas também poderá ser utilizada por qualquer médico do privado que o queira", garantiu Henrique Martins.