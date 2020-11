Oito meses depois do primeiro caso, a diretora geral da Saúde, Graça Freitas, aproveitou para voltar a sensibilizar os comportamentos individuais. "As únicas medidas são os nossos comportamentos, que travaram a primeira onda. E não é só de vez em quando, é todos os dias. Hoje quando passam oito meses do primeiro caso de Covid em Portugal. Todos aprendemos, mas estamos cansados. É importante não baixarmos a guarda por muito cansados que estejamos."A responsável voltou a sublinhar a importância dos comportamentos de todos: "O vírus de facto não anda sozinho. A tendência do vírus é expandir-se. Se nada for feito vai propagar-se me todo o mundo. A curva epidémica está a crescer e temos todos de achatar a curva. Só assim conseguimos aliviar a pressão no SNS e só assim ganharemos um fôlego e uma esperança até termos vacina.""Como vamos achatar a curva?", perguntou Graça Freitas, para logo dar a resposta possível nesta fase. "A arma é a prevenção. O melhor mesmo é nem sequer adoencer e não propagar a doença. Tem muito a ver com os nossos comportamentos individuais. Quanto mais reduzirmos o número de contactos entre as pessoas, menos hipóteses temos de transmitir a doença ou sermos infetados." As regras de usar máscara, a distância social, higiene das mãos e evitar que estas toquem na cara, manter a etiqueta respiratória e arejar os espaços, voltaram a ser os conselhos deixados pela Direção Geral da Saúde (DGS).A DGS colocou a tónica na bolha familiar e na redução de contactos."Queria recordar a todos para reduzir as pessoas com as quais integragirmos, fazer isto sem deixar de ir ao trabalho, às escolas, ao comércio, ao teatro, ao cinema, temos de continuar a viver", apelou Graça Freitas. A responsável explicou assim o que são as bolhas familiares: "É a minha família que mora na mesma casa. Quem vive noutras casas não são da minha bolha. Nem todos os nossos colegas de trabalho são da nossa bolha. Os nossos amigos não são da nossa bolha, vêm de outras bolhas. É em casa que temos de fazer um esforço adicional, todos os dias para não nos contagiarmos e protegermos uns aos outros."Na linha de que a vida não pode parar, a diretora-geral da Saúde referiu que as escolas não devem fechar. "Vamos apenas aperfeiçoar as regras existentes, muito mais do que alterar o que está a ser feito.""A eficácia do Remdesivir a agência europeia do medicamento está a fazer estudos de segurança e eficácia. Pode não ser o ideial, mas enquanto fizer algum bem, vamos continuar a seguir as regras europeias de aquisição", justificou Graça Freitas, questionada sobre o investimento de 35 milhões de euros num medicamento que os cientistas dizem não ser assim tão eficaz no tratamento da Covid-19.A existência de público em eventos como o Moto GP está praticamente posta de lado. Graça Freitas acredita não existirem condições para que se possa tomar a mesma decisão que foi tomada em relação ao Grande Prémio de Fórmula 1, onde as regras acabaram por não ser cumpridas.A taxa de ocupação dos cuidados intensivos foi uma das questões colocadas. Graça Freitas referiu que a maioria dos doentes nestes cuidados tem mais de 50 anos. Mas advertiu: "Os mais novos também têm problemas mais graves. Não estão imunes, é é menos frequente."Quanto ao pico, Graça Freitas admite que é difícil de prever. "Provavelmente teremos outras ondas, curvas. Estamos numa maratona sem fim. Provavelmente teremos mais uma cordilheira do que um pico."Graça Freitas prometeu ainda para breve a divulgação da taxa de incidência por concelho. O critério que define a diferenciação de regras.