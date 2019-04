Salvador "apresenta comportamento neurossensorial adequado à sua prematuridade".

O "bebé milagre", atualmente no sexto dia de vida, está a evoluir favoravelmente, segundo nota de imprensa enviada pelo Hospital de São João, no Porto.

"Está já em ventilação espontânea, sem necessidade de oxigénio suplementar", lê-se no comunicado.



O menino apresenta ainda um "comportamento neurossensorial adequado à sua prematuridade".



De acordo com a direção clínica do hospital, a família de Salvador tem acompanhado o desenvolvimento da criança.

De acordo com a direção clínica do hospital, a família de Salvador tem acompanhado o desenvolvimento da criança.