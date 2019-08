A ANTRAM avança que, dos 5660 motoristas de matérias perigosas, apenas 23 estão a fazer greve. Os números, avançados pelo porta-voz da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias, André Matias de Almeida, ao Observador foram contestados pelos representantes dos dois sindicatos que iniciaram a greve.

À publicação, o presidente do Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM), Jorge Cordeiro, considerou que estes são "desprovidos de fundamento" e que ainda não tem acesso aos dados oficiais.

Pelo seu lado, Pedro Pardal Henriques, porta-voz do Sindicato Nacional de Motoristas das Matérias Perigosas (SNMMP), afirma que estão em greve "cerca de 80% dos motoristas" associados ao seu sindicato, número suficiente para ultrapassar os cerca de 0,4% que estão em greve nos números avançados pela ANTRAM.



Mais de 500 postos em todo o país sem qualquer tipo de combustível



A greve dos motoristas perigosos iniciou-se há quinze horas e já afetou quase 35% de todos os postos de combustível. De acordo com os dados da página Já Não Dá Para Abastecer, às 15h00 desta segunda-feira eram já 511 as bombas sem qualquer tipo de combustível – 17% do total - e 503 os postos em que faltava algum tipo de combustível (também 17,4%). 1.938 postos têm ainda gasolina e gasóleo.

Segundo a mesma página, o gasóleo é o combustível que mais falta nos postos de combustível, com 894 a estarem sem ele. Existem ainda 652 bombas sem gasolina e 69 sem GPL entre os mais de 2.955 postos em todo o país.





Na sequência da greve dos motoristas, o Governo decretou serviços mínimos entre 50% e 100% e declarou crise energética, que implica "medidas excecionais" para minimizar os efeitos da paralisação e garantir o abastecimento de serviços essenciais como forças de segurança e emergência médica.Portugal está, desde sábado e até às 23:59 de 21 de agosto, em situação de crise energética, decretada pelo Governo devido a esta paralisação, o que permitiu a constituição da REPA - Rede de Emergência de Postos de Abastecimento, com 54 postos prioritários e 320 de acesso público.Esta segunda-feira, às 15h30, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reúne-se com o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio de Belém.