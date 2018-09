Taxistas asseguram que vão manter protesto até serem recebidos pelo Governo.

Os taxistas continuam parados, pelo quarto dia consecutivo, e determinados a manter o seu protesto até serem recebidos pelo Governo, disse este sábado Florêncio Almeida, da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros de Passageiros (ANTRAL).



"Os táxis estão parados [em Lisboa] na avenida da Liberdade, na avenida Fontes Pereira de Melo e vão até Entrecampos. Cerca de 1.500 táxis estão parados em Lisboa, mais 800 no Porto e 350 em Faro", declarou Florêncio Almeida à agência Lusa, fazendo um ponto da situação no País.



Segundo o responsável da ANTRAL, a determinação dos taxistas é de continuarem paralisados "até que o Governo se digne a receber os representantes dos táxis" e "chegar a um consenso".



"Caso contrário, a nossa determinação é continuar por tempo indeterminado e, se calhar, com outras acções que se vão decidir entre hoje e amanhã [domingo]", afirmou Almeida.



"A nossa intenção é mantermos a nossa tranquilidade, o nosso civismo e demonstrar que afinal nós somos pessoas de bem e que estamos a defender os interesses (do sector) dos táxis", acrescentou Almeida.



Os taxistas protestam contra a entrada em vigor, em 1 de Novembro, da lei que regula as quatro plataformas electrónicas de transporte que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.



A legislação foi promulgada pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 31 de Julho.