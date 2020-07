O presidente da EDP, António Mexia, e o administrador João Manso Neto foram proibidos de contactarem com o diretor de informação da TVI, Sérgio Figueiredo, antigo presidente da Fundação EDP. O despacho do juiz de instrução Carlos Alexandre não refere expressamente o motivo, mas a proibição de contactos entre os arguidos e o jornalista poderá estar relacionada com a preservação da prova a recolher ou com eventual perturbação da investigação, até porque o juiz também decretou várias proibições de contactos com funcionários da EDP, os quais, segundo o Ministério Público (MP), poderiam sofrer pressões antes de prestarem depoimento nos autos.

O juiz Carlos Alexandre decidiu, esta segunda-feira, suspender de funções António Mexia, presidente da EDP, e João Manso Neto, presidente da EDP Renováveis, no âmbito do caso EDP, tal como tinha sido proposto pelo Ministério Público. De acordo com o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal, todas as medidas de coação pedidas pelo MP foram validadas, depois da defesa de António Mexia ter considerado as mesmas "ilegais", sustentando que o pedido de agravamento das medidas de coação é relativo a factos públicos desde 2018.

Só no que diz respeito ao valor das cauções pedidas pelo MP é que Carlos Alexandre discordou, decretando o depósito de um milhão de euros para cada um dos gestores, quando o Ministério Público tinha pedido uma caução de dois milhões de euros a António Mexia e outra de um milhão a João Manso Neto.



No despacho que fixou as medidas de coação, ao qual a SÁBADO teve acesso, Carlos Alexandre fez questão de co-responsabilizar a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, pelo desenrolar da investigação, uma vez que com a aplicação de medidas de coação de suspensões de funcções, os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto ficam com oito meses para terminar o inquérito. "E o Ministério Público, na circunstância o Departamento Central, diretamente dependente da Exma. Conselheira Procuradora Geral da República, que, certamente, está ao par, sabe que se fez este pedido ao tribunal e que, como salientam os magistrados do Ministério Público, a partir de um eventual decretamento de suspensão de funções, essa medida se extingue em oito meses".



Na contestação ao pedido de medidas de coação do MP, os advogados de Mexia e Manso Neto classificaram como ilegal o pedido de suspensão de funções, por essa medida apenas poder ser decretada para funcionários ou gestores públicos, situação que não se verifica nestes casos.

Mexia e Manso Neto são suspeitos de quatro crimes de corrupção ativa (envolvendo Manuel Pinho, Miguel Barreto, João Conceição e Artur Trindade) e um de participação económica em negócio (ligado à barragem de Baixo Sabor, adjudicada a um consórcio que integrou a Bento Pedroso, do grupo Odebrecht, e o grupo Lena). O antigo ministro da Economia, Manuel Pinho, e o ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, são também arguidos, ambos suspeitos de corrupção, passiva e ativa, respetivamente.