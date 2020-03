O primeiro-ministro, António Costa, defendeu, esta sexta-feira, a necessidade de salvar empregos e rendimentos através da manutenção das empresas. O chefe do Executivo falou ao país depois de nova reunião do Conselho de Ministros, desta vez para debater as medidas de apoio social e económico para a população afetada pela pandemia da Covid-19.





Este será seguramente um trimestre muito duro para todos nós

diamento para o segundo semestre de 2020 o pagamento de dois terços das contribuições sociais, bem como a entrega do IVA, IRS e IRC.

uspenso o prazo de caducidade dos contratos de arrendamento que caduquem nos próximos três meses e foi decretada a prorrogação automática dos subsídios de desemprego, complemento solidário para idosos e rendimento social de inserção. Sobre a suspensão de pagamentos de alguns serviços, foi explicado que a Assembleia da República ainda está a debater questões neste âmbito. Dizendo perceber "a angústia" do momento, Costa garantiu também que estão a ser preparados novos apoios às famílias.





As empresas "têm de subsistir, postos de trabalho não podem desaparecer e rendimentos das famílias não podem ser mais fragilizados", reforçou o chefe do Executivo, defendendo: "destruindo emprego, estamos a destruir a principal fonte de rendimento das famílias."



"Ninguém sabe se daqui a 15 dias estamos a renovar este estado de emergência e vamos ser francos não será daqui a 15 dias que vai haver razões para não renovar o estado de emergência", assumiu, voltando à ideia dos três meses muito duros para a economia. "Nós fazemos esta parte, sabemos que podemos contar com as empresas, com os trabalhadores portugueses, que saberão ser solidários nesta dimensão para ultrapassarmos este momento".



"Isto não é apenas uma luta contra o vírus, é uma luta pela nossa sobrevivência. É o momento de nos ajudarmos uns aos outros", reforçou. "Aquilo que é nosso dever é não só enfrentar este surto pandémico, mas tranquilizar as famílias e as empresas de que haverá um novo futuro, uma vez passada esta fase da pandemia". relembrou.



"É um momento de emergência sanitária. Está em causa um pandemia, está em causa tratar e salvar a vida dos portugueses. Mas é também urgência económica, onde é preciso salvar empregos e os rendimentos e impedir que as empresas encerrem as suas portes.", assumiu Costa, reforçando esperando que, em junho, se possa analisar o futuro. "É preciso assegurar a travessia para em junho avaliar os danos"."Há uma prioridade clara: travar a incerteza e devolver a confiança", reforçou. "Seria irrealista apresentar um programa de lançamento de economia", lembrou, recordando a aprovação das linhas de crédito para empresas que mantenham os empregos. Estas linhas de crédito vão ser alargadas ao comércio, anunciou Costa. Vão ser também criadas linhas de crédito para manter postos de trabalho. É criada uma nova prestação para as famílias que ficam em casa devido às escolas fechadas. Foi também decretado o aAlém disso, revelou, fica s

Esta quinta-feira, António Costa disse que "o País não se tornou de repente rico e com capacidade ilimitada", mas deixou claro que sabe que há "novas necessidades a que é preciso fazer face". "E iremos fazer face para assegurar aquilo que definimos como prioridades: sustentar o rendimento das famílias, a liquidez das empresas, essencial para a proteção do emprego, porque não podemos perder agora nesta crise aquilo que conseguimos recuperar da crise anterior", explicou.



Portugal encontra-se desde as 00h00 de quinta-feira em estado de emergência e assim se manterá até às 23h59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública - cujo incumprimento incorre em crime de desobediência.

A Direção-Geral de Saúde (DGS) subiu esta sexta-feira o número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal para 1.020, um aumento de 235 casos e 29% em relação aos 785 casos confirmados esta quinta-feira. No seu último boletim epidemiológico, a DGS registou ainda seis mortos em Portugal, mais três que no dia anterior, assim como cinco doentes recuperados e 26 em unidades de cuidados intensivos.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, foi detetado em dezembro de 2019 e infetou já mais de 235.000 pessoas em todo o mundo.