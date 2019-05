Reposição dos nove anos na carreira dos professores, aprovada pelo PSD, CDS, PCP e BE leva primeiro-ministro a reunir com núcleo duro. Carlos César admite demissão do executivo.



O primeiro-ministro, António Costa, convocou para esta sexta-feira uma reunião de emergência com o núcleo duro do governo. Segundo o Expresso, está em causa a aprovação, esta quinta-feira, pelos deputados do PSD, CDS, juntamente com o PCP e BE de uma nova redação do artigo 1.º do diploma do Governo que agora passa a prever a recuperação integral do tempo de serviço: 3411 dias congelados.



Para a reunião, ainda segundo o semanário, foram convocados os ministros Mário Centeno, Augusto Santos Silva (número dois do Executivo), Duarte Cordeiro (secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares) e o ministro da Educação. Recorde-se que, ainda esta semana, Mário Centeno tinha declarado no Parlamento que a reposição do tempo integral para os professores teria um custo de 800 milhões de euros por ano, caso se some igual progressão para as restantes carreiras especiais da Administração Pública.



Entretanto, em declarações ao Público, o presidente do PS e líder parlamentar, Carlos César, admitiu que o governo possa pedir a demissão: "É legítimo pensar-se que o PS não pode assumir responsabilidades de governo quando entende que as políticas a que fica obrigado tornam essa gestão insustentável."



O Parlamento aprovou, esta quinta-feira, que a recuperação dos cerca de 6,5 anos de tempo de serviço dos professores que faltam ao proposto pelo governo deve ser negociada e ter "efeitos em 2020 e anos seguintes".



As propostas do PSD e do CDS-PP defendiam, genericamente, que os termos e modo de recuperação do tempo remanescente aos dois anos, nove meses e 18 dias propostos pelo governo, ou seja, cerca de 6,5 anos de tempo de serviço congelado, devem ser negociados com o Governo, "com efeitos em 2020 e anos seguintes".



Esta disposição foi aprovada com os votos favoráveis do PSD e CDS-PP, abstenção do BE e do PCP e voto contra do PS.



As alíneas que integravam este ponto das propostas, e que determinavam que essa recuperação ficaria indexada a condições de sustentabilidade financeira do país, por exemplo, foram chumbadas, com votos contra de BE, PCP e PS e votos favoráveis do PSD e CDS-PP.



Os partidos recusaram-se a comprometer-se com qualquer calendário de recuperação do tempo de serviço, rejeitando as propostas da esquerda nesse sentido, mas aprovaram, ainda assim, que os dois anos, nove meses e 18 dias devem ser recuperados com efeitos a janeiro de 2019.



Tendo em conta que o PSD anunciou que iria apresentar uma proposta de alteração para evitar que a recuperação dessa parcela pudesse ser chumbada pelo Tribunal Constitucional por contrariar a norma-travão do aumento da despesa, espera-se que nessa proposta se proponha também quando deve começar a ser pago aos professores essa parcela de tempo, o que deverá acontecer em 2020, com retroativos a 2019.