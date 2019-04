A Companhia de Jesus já concluiu a primeira versão do único manual da Igreja Católica portuguesa de prevenção e combate à pedofilia dentro das instituições católicas, respondendo a um apelo que começou no Papa e passou pelo líder mundial dos jesuítas, Adolfo Nicolás.





O bispo deverá dar mais novidades sobre a comissão brevemente, escreve o DN. O anúncio da escolha de Souto de Moura poderá ser feito durante a missa crismal, na Quinta-feira Santa – onde estará presente todo o clero da diocese.

No final de março, o Papa Francisco anunciou a "obrigatoriedade da denúncia e afastamento de pessoas envolvidas em casos de abusos" no Vaticano. O pontífice definiu que, "sem prejuízo do sigilo sacramental" – ou confissão – todos ficam "obrigados a apresentar, sem demora, denúncia junto do promotor de justiça do Tribunal do Estado da Cidade do Vaticano sempre que, no exercício das suas funções, tenham conhecimento ou motivos para considerar que um menor ou uma pessoa vulnerável é vítima".