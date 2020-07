Anticorpos contra a covid-19 desaparecem em 50 dias

2,9% das 2301 pessoas envolvidas neste estudo observacional têm anticorpos para o novo coronavírus. Foi ainda concluído que 44% das pessoas que tiveram contacto com este vírus serão casos assintomáticos. Extrapolando isso para a população portuguesa ficam com os 300 mil portugueses com imunidade ao vírus que tinha sido avançado na semana passada Relativamente à probabilidade de uma segunda infeção pelo novo coronavírus que provoca a covid-19, o INSA cita um estudo publicado na medRxiv que informa que em indivíduos que desenvolvem "baixos títulos de anticorpos após a infeção, estes tornam-se indetetáveis ou próximos do nível basal após aproximadamente 50 dias". O Insituto Ricardo Jorge considera então que "devem ser mantidas as recomendações de proteção individual e coletiva para todos os indivíduos independentemente do seu nível de anticorpos específicos contra SARS-CoV-2".O estudo refere que a presença de anticorpos específicos no organismo pode estar a ser subvalorizada já que não foi medida a imunidade celular, que também parece desempenhar um importante papel na resposta imunitária contra o SARS-CoV-2", lembrando que a resposta imunitária à MERS-CoV (Coronavírus da Síndrome Respiratória do Médio Oriente) e SARS-CoV-1 (Coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 1) mostravam uma resposta humoral "relativamente efémera e uma resposta celular mais duradoura".Os autores do inquérito lembram ainda a possibilidade de uma pessoa com anticorpos poder vir a ter uma segunda infeção, não havendo para já informação sobre essa impossibilidade. "Desconhece-se, porém, até que ponto estas respostas imunitárias cruzadas protegem os indivíduos da infeção por SARS-CoV-2, à semelhança do que sucede para a imunidade celular", pode ler-se no relatório, falando sobre a possibilidade de o organismo criar anticorpos devido ao contacto com outros coronavírus que não o SARS-CoV-2.O Instituto considera mesmo que pelos resultados conseguidos através deste teste se pode concluir que a população portuguesa teve uma exposição "reduzida" ao SARS-CoV-2.