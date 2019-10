A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu luz verde ao projeto do aeroporto complementar do Montijo, mas determinou à ANA - Aeroportos de Portugal um conjunto de medidas de minimização e compensação ambiental, que ascende a cerca de 48 milhões de euros. A proposta de declaração de impacte ambiental foi emitida esta quarta-feira pela APA, sendo favorável mas condicionada.Eram três as principais preocupações ambientais: a avifauna, o ruído e a mobilidade. Neste último caso, a concessionária dos aeroportos nacionais terá de assegurar a aquisição de dois barcos para a Transtejo, no valor da ordem dos 10 milhões de euros, que serão alocados em exclusividade ao transporte entre o Cais do Seixalinho e Lisboa.Leia mais no Jornal de Negócios