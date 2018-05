A eurodeputada Ana Gomes citou os erros cometidos com as PPP, as privatizações, os "escandalosos" perdões fiscais. Para bom entendedor...

Ana Gomes começou o discurso ao congresso falando do passado que nunca nomeou: "Não vale a pena pôr debaixo do tapete aquilo que nos pode envergonhar. Errámos ao baixar exigências éticas, errámos deixando que o pântano deixado por António Guterres em 2002 atolasse o país pela captura do estado".



A eurodeputada socialista continuou: "O pântano é o conluio do centrão". Citou vários exemplos: rendas excessivas no PPP, privatizações, "escandalosas amnistias e perdões fiscais que criou mais desigualdades".

Para bom entendedor... "Esse conluio", continuou Ana Gomes, "afunda a confiança nos políticos, nos partidos e na democracia". E a solução é regressar às antiquíssimas propostas de João Cravinho. "Comecemos nós por dar o exemplo. É inaceitável que o ps se veja arrastado para este combate por iniciativa alheia."



À esquerda sempre

No pós-2019, Ana Gomes não tem dúvidas de que o PS, que "soube quebrar o tabu e governar com o apoio da esquerda", "tem que continuar a governar com a esquerda e à esquerda".