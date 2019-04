Rui Pinto, que se encontra em prisão preventiva, foi uma das três pessoas que recebeu o prémio para "Jornalistas, denunciantes e defensores do direito à informação".

Um dos três premiados para o "Jornalistas, denunciantes e defensores do direito à informação", atribuído anualmente pela Esquerda parlamentar europeia, foi Rui Pinto, que se encontra em prisão preventiva. Será Ana Gomes a entregar-lhe o prémio.



"Antoine Deltour, denunciante do Lux Leaks, pediu-me para dar ao Rui Pinto o prémio que ele recebeu, em seu nome, no Parlamento Europeu, concedido pela Esquerda parlamentar europeia. Vereen Rozier, relator sobre a diretiva de proteção dos 'whistleblowers', atesta isso. Terei que visitar Rui Pinto na prisão em Portugal", escreveu a eurodeputada na sua conta do Twitter.





O português Rui Pinto considerou, numa breve nota divulgada pelos seus advogados, que o prémio europeu para denunciantes que lhe foi atribuído, esta terça-feira, é um reconhecimento do seu trabalho contra a corrupção no futebol.



"Para o nosso constituinte Rui Pinto, que se encontra preso em Portugal desde o passado dia 22 de março, foi extremamente importante saber que os seus contributos para a transparência e para o combate à corrupção e ilegalidade no mundo do futebol são, merecidamente, reconhecidos e valorizados a nível europeu", afirma a nota assinada pelos advogados William Bourdon e Francisco Teixeira da Mota.