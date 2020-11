Ana Gomes em isolamento após contacto com pessoa infetada pela Covid-19

A candidata à presidência e antiga eurodeputada Ana Gomes anunciou esta terça-feira estar em isolamento após ter estado em contacto com uma pessoa infetada pela Covid-19.

Em vídeo partilhado nas redes sociais, Ana Gomes anunciou estar a cumprir 14 dias de isolamento profilático e que ligou à linha de Saúde SNS24, que fez o teste e que este deu negativo e que não tem quaisquer sintomas da doença.

Estou a cumprir 14 dias de isolamento profilático... pic.twitter.com/9pr6vrDpNX — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) November 3, 2020

"Ontem, por determinação das autoridades de saúde, fiz o teste à Covid-19 e deu negativo e até hoje não tive quaisquer sintomas. Mas vou ter que continuar a cumprir o período de isolamento. Faço-o com o sentido de dever, com sentido de responsabilidade, é essencial em todos nós para evitar que medidas mais drásticas de restrição das liberdades sejam necessárias", refere.



A 14 de outubro, Ana Gomes anunciou o cancelamento de "todas as ações de campanha programadas" nas duas semanas seguintes devido ao agravamento da pandemia de covid-19.