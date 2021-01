"É o tipo de argumentos que Viktor Orbán usa para atacar quem o critica e o nosso primeiro-ministro é muito melhor do que isso. Por isso custou-me ver esse tipo de resposta a críticas", disse.





"banalizar as medidas de emergência sem emergência".

"proclamações dos papões liberais" e disse que Ana Gomes queria "escravizar" os profissionais de saúde ao pagar o preço de custo numa requisição civil dos hospitais privados.



Ana Gomes respondeu que não tem nada contra os privados na Saúde, desde que não aconteça à custa do dinheiro dos contribuintes.





Num debate mais morno do que o que o antecedeu (Marisa Matias e André Ventura), mas com o seu quinhão de interrupções, Ana Gomes e Tiago Mayan Gonçalves trocaram acusações entre si relativamente às ideologias que cada um segue. Ana Gomes criticou o legado do "neo-liberalismo" em Portugal nos últimos 20 anos e Mayan o legado do "neo-socialismo"."Não sei o que isso é", disse Mayan Gonçalves quando Ana Gomes o acusou de querer prosseguir com "as perversões neo-liberais". Já o candidato liberal acusou a candidata socialista de querer perpetuar o "neo-socialismo que serve os primos, Césares a Juventude Socialista". Foi neste tom de trocas de acusações que decorreu o debate entre os dois candidatos, tendo um momento de maior crispação no final, quando a candidata socialista acusou o liberal de ser "absolutamente irresponsável, injusto e indecente" por responsabilizar a ministra da Saúde pela totalidade do execesso de mortalidade no país.Mayan diz que o excesso de mortalidade não está a afetar os restantes países europeus, afirmação que não corresponde à verdade, já que todos os países estão com excesso de mortalidade. No entanto, Portugal tem uma taxa de excesso de mortalidade superior a maior parte dos países europeus.(o gráfico abaixo mostra a taxa de mortalidade excessiva ao longo da pandemia em vários países europeus)O candidato liberal foi bastante crítico da forma como Ana Gomes parece ter "hipermetropia" e não ver os casos de corrupção que acontecem no seu partido, afirmando que a sua adversária em 2009, já depois de terem vindo a público vários casos que envolviam o então primeiro-ministro José Sócrates, o tinha defendido. Ana Gomes lembrou que foi das primeiras socialistas a contestar as posições de Sócrates e afirmando que "não fala só sobre corrupção", mas que "atua sobre a mesma", lembrando que entregou várias denúncias sobre casos como "os submarinos, sobre o apagão fiscal".Sobre o tema dos submarinos, Tiago Mayan lembrou uma comissão em que Ana Gomes foi confrontada por Cecília Meireles, do CDS, sobre o tema, recorrendo a um vídeo muitas vezes partilhado nas redes sociais. Ana Gomes já admitiu que errou em algumas acusações que fez a Paulo Portas durante a investigação sobre o caso da aquisição dos submarinos.Questionado sobre se Portugal é um país corrupto, o candidato referiu que a corrupção vem principalmente nos negócios que envolvem o Estado, dizendo que o facto de os bancos serem resgatados "estimula a corrupção". Já Ana Gomes diz que a solução para travar a corrupção é "não alinhando nos "esquemas de desregulação que os liberais defendem"Mas não foi apenas o candidato liberal que criticou o Partido Socialista. Ana Gomes, uma histórica do partido, teve várias farpas a lançar ao socialistas. A primeira de todas foi dirigida à decisão de não apreentar formalmente um candidato à Presidência da República. "Estas eleições não podem ser encaradas como uma coroação", afirmou Ana Gomes, admitindo que o atual Presidente da República é o que sai mais beneficiado de uma ausência de campanha eleitoral. E lamentou que o PS tenha encarado assim estas eleições, afirmando que "não pode haver faltas de comparência" de um dos maiores partidos nacionais num tema como as eleições par ao órgão máximo nacional.A segunda crítica foi lançada diretamente ao primeiro-ministro. Ana Gomes diz que posição de Costa sobre os três sociais-democratas que acusou de estarem numa campanha de difamação de POrtugla soou às tácticas utilizadas pelo presidente da Hungria.O debate começou com os s dois candidatos a não conseguirem dar uma resposta direta sobre se consideram que a situação pandémica merece um adiamento da data das eleições presidenciais, marcadas para 24 de janeiro, afirmando que cabe aos órgãos tomarem essa decisão com base na informação de que dispuserem.Mas se de um lado Ana Gomes considera "necessário tomar medidas drásticas", mesmo que não passem pela renovação do estado de emergência ("está a ser banalizado"), Tiago Mayan Gonçalves critica a candidata porSobre a luta concreta contra a pandemia, Tiago Mayan voltou a correr a uma imagem muitas vezes usada nas redes sociais: o candidato refutou as