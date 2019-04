18:58

A eurodeputada criticou o desaparecimento de documentos no processo de investigação ao Banco Espírito Santo, avançado pela SÁBADO.

Ana Gomes voltou a recorrer ao Twitter para comentar a atualidade nacional. Desta feita, a eurodeputada partilhou uma notícia da revista Sábado que dá conta do desaparecimento de documentos do processo BES.



"Oh, que grande espantação!!!! Como se a Espíritos Santos faltassem recursos milagrosos para os fazer voar no bico diáfano de umas pombinhas... O digital até ajuda, já não há calhamaços a carregar, como foi para aliviar cadastro ao beduíno dos pneumáticos...", pode ler-se na página de Twitter de Ana Gomes.