Alguém que faça uma lista das empresas que esse senhor foi deixando juncadas com cadáveres, em insolvência, e quem é que tomou conta dessas insolvências? E que dívidas é que isso implicou aos bancos, dívidas em muitos casos restruturadas, isto é, perdoadas à conta de todos nós cidadãos que contribuímos para limpar os bancos e para os bancos poderem limpar os seus ativos negativos? O que eu vejo são prescrições. Sim, anunciam-se investigações, mas depois há prescrições", disse em entrevista DN/TSF Ana Gomes defendeu ainda que é preciso investigar a existência de uma lista com o nome de 46 juízes que o Benfica convidada para jogos de futebol.

A antiga eurodeputada do PS Ana Gomes acredita que os negócios pessoais ou das empresas de elementos relacionados com clubes de futebol não estão a ser investigados. a fundo. E nem o caso da OPA do Benfica que levou o presidente, Luís Filipe Vieira , a negar qualquer benefício próprio, depois de levantadas suspeitas, a demove das críticas.