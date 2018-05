Os congressistas já se tinham agitado no sábado com a oficialização da escolha (que já se adivinhava) de Paulo Cafôfo como cabeça-de-lista às regionais na Madeira. Na manhã deste domingo na Batalha, a secretária-geral adjunta do Partido Socialista (PS), Ana Catarina Mendes, assumiu a vontade de arrancar pela primeira vez a presidência do Governo Regional ao Partido Social-Democrata."Vai ser possível ganhar pela primeira vez as eleições regionais na Madeira. Temos protagonista, temos projecto e vamos vencer estas eleições", disse Ana Catarina Mendes, arrancando os aplausos da sala, que continua a compôr-se para o discurso de encerramento de António Costa e onde já se encontram alguns ministros, como Adalberto Campos Fernandes ou José Vieira da Silva.De resto, a número dois de António Costa no partido repetiu as fórmulas de outros dirigentes socialistas: o Governo, com António Costa ("um líder que é determinado, convicto de esquerda"), reconquistou "a credibilidade" do país e "devolveu a esperança" aos portugueses. E em 2019 o PS garantirá a vitória nas legislativas. Mas também procurará (porque "merece", disse Ana Catarina Mendes) "aumentar a sua representação nas eleições Europeias" porque "a voz dos socialistas é importante no contexto europeu.