O e-mail chegou às caixas de correio dos deputados do PS depois de uma reunião de bancada que expôs as divisões que existem no seio do grupo quando o tema são touradas. Ficou claro, na reunião do grupo parlamentar, que vários deputados tencionam votar desalinhados, quando esta sexta-feira forem a voto as iniciativas que visam acabar com todos os apoios diretos e indirectos do Estado às corridas de touros. A direção da bancada deu orientações para que as propostas sejam chumbadas, mas há vários desalinhados que tencionam votar a favor do fim dos apoios públicos aos espetáculos tauromáquicos.Ana Catarina Mendes resolveu, por isso, saber exatamente quem são os que pretendem furar a indicação de voto da bancada e qual o sentido do seu voto. Para o fazer, recorreu a um método pouco habitual: enviou um mail para que cada um dos parlamentares socialistas desalinhados antecipem como vão votar.No mail assinado pelo chefe de gabinete de Ana Catarina Mendes, a que a SÁBADO teve acesso, a orientação de voto em relação às cinco iniciativas que vão a voto fica assinalada a negrito e maiúsculas, para que não haja dúvidas."Na sequência da reunião desta manhã do grupo parlamentar e com vista a organizar as votações das iniciativas sobre financiamento público das actividades tauromáquicas, pedíamos a todos os deputados que pretendem votar de forma diferente do sentido de voto do GPPS (que será CONTRA) (…) envio até ao final do dia de hoje da indicação do sentido de voto", lê-se na mensagem a que a SÁBADO teve acesso.Fontes socialistas explicam à SÁBADO que a forma como a pandemia está a fazer funcionar o Parlamento (com muitos dos deputados à distância e um plenário reduzido) pode explicar a razão do mail que não deixou de ser visto como "inusitado". Mas há também quem tenha entendido na pergunta feita uma forma de pressão.Em tese, o sentido de voto é livre a não ser em questões como o Orçamento ou moções de confiança ou censura ao Governo, apesar de haver sempre uma orientação de voto da liderança da bancada. No entanto, os deputados sentem algumas vezes a pressão para não ficaram desalinhados da indicação dada pela direção e não é a primeira vez que o tema das touradas se revela uma matéria sensível para o PS.A discussão em torno do sentido de voto do PS nesta matéria foi animada. Coube à deputada de Vila Franca de Xira Maria da Luz Rosinha fazer a defesa do sentido de voto decidido pela direção da bancada socialista. Mas rapidamente se percebeu aquilo que já se anunciava nas redes sociais: nem todos os deputados do PS estão contra o fim dos apoios públicos às corridas de touros.Durante o debate, ainda foi posta em cima da mesa a possibilidade de a orientação de voto ser de abstenção. Uma solução salomónica, que foi rejeitada pela direção da bancada.O tema das touradas divide o PS entre norte e sul, mas também por gerações. Deputados de regiões com adeptos da tauromaquia como Maria da Luz Rosinha e Luís Testa tendem a ser a favor das touradas, deputados do norte como Pedro Bacelar Vasconcelos ou Tiago Barbosa Ribeiro estão do lado dos anti-touradas. Parlamentares mais velhos como Jorge Lacão também alinham do lado dos defensores das corridas de touros, jovens como Maria Begonha ou Miguel Costa Matos estão do lado dos defensores dos animais.De resto, isso foi público e notório nas redes sociais. "Not in my name", escreveu o líder da JS de Lisboa, Miguel Costa Matos, no Twitter ao partilhar uma notícia na qual se dizia que o PS estava contra o fim dos apoios públicos às touradas.Tiago Barbosa Ribeiro partilhou a mesma notícia, com o comentário: "Eu sou contra a sua manutenção" . E rapidamente foi secundado por Eduardo Barroco de Melo. "E como não é o único, dizer que o PS está contra talvez seja abusivo", escreveu no Twitter Na legislatura passada, o tema tauromáquico deu direito a um braço de ferro público e muito pouco habitual entre o primeiro-ministro António Costa e o então líder da bancada socialista Carlos César.Costa queria subir o IVA pago pelos espectáculos de touros de 13 para 23%, César apresentou uma proposta para reduzir o imposto para 6%. A proposta do PS foi rejeitada por todos os grupos parlamentares e dividiu a bancada do PS.Apenas 43 dos 84 deputados eleitos pelo PS votaram favoravelmente a proposta que tinha Carlos César como primeiro subscritor. A atual líder da bancada socialista, Ana Catarina Mendes, foi uma dos 84 parlamentares do PS que votaram desalinhados de Carlos César mas em linha com António Costa.Esta sexta-feira vão a votos cinco iniciativas para acabar com os apoios públicos às touradas: uma de cidadãos, uma do PEV, uma do BE, uma do PAN e uma da deputada não inscrita (ex-PAN) Cristina Rodrigues.