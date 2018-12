Oito ministérios investiram 625 mil euros nas obras necessárias. Apenas 20 edifícios eram de prioridade máxima.

Apenas 90 edifícios públicos, de um "universo de 1400" previstos para 2017 e 2018, foram alvo das obras necessárias para retirar o amianto. Segundo o Ministério do Ambiente, estas obras custaram "cerca de 625 mil euros", ou seja, 0,15% dos 422 milhões de euros que o Governo estima gastar no Programa de Remoção de Amianto em 4263 edifícios públicos.



Há dois anos, no Parlamento, o ministro Matos Fernandes anunciara que a meta, até ao final deste ano, era de 252 edifícios com o amianto retirado.



Oito ministérios, de acordo com a informação veiculada pelo Jornal de Notícias, enviaram já a informação ao gabinete do Ambiente com os dados referentes ao programa. Destes 90 edifícios onde houve intervenções, apenas 20 eram de prioridade máxima, o que vai contra uma resolução do Conselho de Ministros que indicava que as intervenções de categoria 1 deviam ser preferenciais.



Ao mesmo jornal, a Quercus sublinhou que "o ritmo está a ser lento face ao que foi anunciado". "É preocupante que na lei se defina que as listagens de edifícios devem ser públicas, que os trabalhadores devem saber, porque causa grande ansiedade [por ser um agente cancerígeno] e o que temos é um processo que não é transparente", acusou a ambientalista Cármen Lima.