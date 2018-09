Incidente mobilizou 19 operacionais e cinco meios terrestres ao local mas foi classificado como "falso alarme" pela Protecção Civil por volta das 15h10.

Uma ameaça de bomba obrigou, esta quarta-feira, à evacuação do Hotel Vila Galé, situado na Avenida de Fernão de Magalhães, no Porto.



De acordo com o site da Protecção Civil, o alerta foi dado às 14h35 e mobilizou 19 operacionais e cinco meios terrestres, classificando-se a ocorrência como "falso alarme" às 15h10.



Ao Observador, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto confirmou o falso alarme, explicando que alguém terá dado o alerta através do número telefónico de Emergência Médica e que as autoridades designadas confimaram a falsidade do alarme ao chegar ao local.



(Notícia actualizada às 16h35)