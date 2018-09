Rosa Grilo sabia ser beneficiária do seguro de vida do marido, que quis receber. As medidas de coação serão conhecidas este sábado.

O primeiro interrogatório judicial aos dois suspeitos da morte do triatleta Luís Grilo, a mulher Rosa Grilo e um homem, alegado cúmplice desta, prossegue este sábado. As medidas de coação também devem ser conhecidas este sábado.



De acordo com o Correio da Manhã deste sábado, Rosa Grilo sabia ser beneficiária do seguro de vida do marido, que quis receber.



Conheça toda a história no site do Correio da Manhã.