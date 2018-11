O amante de Rosa Grilo garantiu novamente ao tribunal que não teve qualquer responsabilidade ou envolvimento na morte de Luís Grilo . Segundo o Correio da Manhã , na segunda audiência a pedido do arguido, António Joaquim disse que não sabia do plano de Rosa e que acreditou na história que a viúva relatou como verdadeira

Ainda segundo o depoimento do oficial de justiça, o casal trocou mensagens ao final da tarde de 16 de julho e só nessa altura é que António Joaquim soube do desaparecimento de Luís Grilo. Garante que nessa segunda-feira esteve a trabalhar e que na véspera, dia em que as autoridades acredtiam que o triatleta foi morto, esteve em casa.No dia 26 de Setembro, Rosa Grilo foi detida juntamente com o amante, António Joaquim . Ouvida em tribunal, dois dias depois, a viúva mudou a versão dos acontecimentos, entrou em contradições, e contou que marido afinal não desaparecera, mas tinha sido morto por causa de negócios com diamantes trazidos de Angola . Os autores do homicídio seriam três homens – dois angolanos e um branco – que lhe invadiram a casa no dia 16 de Julho, data em que comunicou às autoridades o desaparecimento do triatleta . Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva, estando acusados da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.