Amadeu Guerra tomou posse esta segunda-feira como procurador-geral distrital de Lisboa, após cinco anos à frente do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), unidade do Ministério Público (MP) que investiga os crimes de corrupção e a criminalidade grave e violenta.



Durante a cerimónia, a procuradora-geral da República, Lucília Gago, abordou a não recondução de Amadeu Guerra no cargo de diretor do DCIAP. "São públicas as palavras de enaltecimento das qualidades de V.Exa. que, repetidas vezes, também em privado lhe reconheci, as quais não obtiveram recetividade no sentido da aceitação da recondução do cargo como diretor do DCIAP", sublinhou a procuradora-geral a Amadeu Guerra, ao seu lado.



De acordo com a PGR, Amadeu Guerra pediu-lhe para sair do DCIAP. "Tal proposta pressuporia, contudo, uma vontade que dele não logrei obter - pela invocação de um estado de desgaste e fadiga -, pese embora os sucessivos pedidos que lhe formulei nesse sentido desde que assumi o cargo de procuradora-geral da República", escreveu.



A Lucília Gago explicou que Amadeu Guerra "terá um importante contributo a dar na liderança da PGDL que exige uma "elevadas qualidades organizativas e gestionárias", bem como "elevadas capacidades de entrega à causa pública".



Quanto à direção do DCIAP, Lucília Gago frisa que "desengane-se quem ache que o combate à criminalidade económica e financeira esmorecerá". "Será necessariamente dada continuidade a este trabalho numa trajetória, não só de consolidação dos avanços alcançados, mas também de crescente progressão ", acrescentou.



Já Amadeu Guerra agradeceu os votos de confiança de Lucília Gago, Conselho Superior da Magistratura e a ex-PGR Joana Marques Vidal.