Os alunos começaram este sábado a receber as colocações para as faculdadesSegundo dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), candidataram-se à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior 51.291 pessoas, mais 1666 do que no ano passado.O número de estudantes estrangeiros no ensino superior também aumentou. Atualmente existem cerca de50 mil alunos estrangeiros no ensino superior, que representam agora 13% do total de estudantes.Este ano, foram abertas 51.568 vagas, das quais 708 para concursos locais, totalizando 1.087 licenciaturas e mestrados integrados.A segunda fase do concurso de acesso ao Ensino Superior decorre entre 9 e 20 de setembro, na qual serão disponibilizadas as vagas não preenchidas na primeira fase. A terceira e última fase decorre entre 3 e 7 de outubro.

Com Lusa.