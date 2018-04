Um jovem de 20 anos morreu este domingo, na sequência de um despiste de um autocarro que transportava alunos finalistas. O veículo despistou-se no IP2, em Nisa, no distrito de Portalegre. Várias pessoas ficaram feridas, três em estado grave.O jovem que morreu era da Covilhã e regressava a casa após a viagem de finalistas.O autocarro regressava de uma viagem de finalistas, em Espanha, com alunos da Covilhã e de Belmonte. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à agência Lusa que os passageiros são maioritariamente jovens entre os 18 e os 23 anos.

A mesma fonte do CDOS afirmou ainda que um dos feridos é grave, tendo sido encaminhado para o hospital de Portalegre, bem como cinco feridos ligeiros. Uma outra pessoa com ferimentos ligeiros foi para o hospital de Castelo Branco. Os restantes 21 feridos foram avaliados no local do acidente e serão encaminhados para a Biblioteca Municipal de Nisa.

Segundo fonte da GNR de Portalegre, o acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação da GNR (NICAV).