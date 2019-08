Aliança em protesto na ERC contra ausência de cobertura mediática

Cerca de 50 militantes do Aliança e candidatos do partido às legislativas estão na sede da Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) a realizar uma "ocupação pacífica", avança o Expresso. O partido pretende ser recebido por um responsável da ERC e exige receber garantias de que a campanha política terá a devida cobertura mediática - o que garantem que não tem acontecido.



Segundo o jornal, os representantes do Aliança não tinham reunião marcada com a ERC.





Ao protesto juntou-se ainda Pedro Santana Lopes, que se queixou de que o Aliança tem sido alvo de um apagão mediático. "Estamos numa luta pela liberdade de imprensa, pelo direito a informar e ser informado", disse o líder do partido ao jornal.