Bloquistas questionam acordo BE/PS em Lisboa

O alerta soou com a aprovação da proposta para o chamado "quarteirão da Suíça" na reunião da Câmara de Lisboa de 12 de novembro. O texto subscrito pelo vereador do Urbanismo Ricardo Veludo propunha obras nos imóveis da Baixa no quarteirão onde ficava a antiga Pastelaria Suíça para a construção de 10.000 m2, correspondentes a quatro unidades comerciais e uma unidade de serviços no piso em sótão. Ou seja, um grande centro comercial com escritórios por cima e nenhuma habitação. O problema? O acordo assinado entre o PS e o BE prevê que todos os novos projetos de construção incluam pelo menos 25% de habitação. Mas como votou o vereador bloquista Manuel Grilo? Absteve-se, ajudando a viabilizar a proposta que teve os votos favoráveis de PS, PSD e CDS e o voto contra do PCP.





José Casimiro, recentemente eleito para concelhia de Lisboa do BE (numa lista que representa três dos 13 eleitos para este órgão) admite estar contra a proposta. "Vamos continuar a ter a mesma política de especulação em Lisboa", comenta à SÁBADO, explicando que o assunto ainda só foi abordado "muito pela rama" numa reunião da concelhia no dia 16, na véspera de a proposta ser levada à Assembleia Municipal.Casimiro não ficou satisfeito com as poucas explicações que ouviu de Manuel Grilo, apesar de uma fonte do gabinete de Manuel Grilo garantir que foram dadas várias explicações sobre o tema.Vários pontos por cumprir no acordo com MedinaNessa altura o quarteirão da Suíça será um dos temas em análise, mas não só. José Casimiro não esconde que é preciso fazer uma "avaliação política" do acordo feito com o PS em Lisboa, que acredita não estar a ser respeitado."O acordo não foi cumprido em vários pontos", entende o dirigente bloquista, que dá como exemplo os poucos avanços em matéria de renda acessível pública."Foi cumprida agora a compra dos prédios da Segurança Social das Avenida Novas, que dá 250 fogos, e vai ser reabilitado o quarteirão dos jornais no Bairro Alto, segundo li nos jornais. Para as 3000 habitações previstas é muito curto", avalia, frisando que "a crise habitacional aumentou enormemente por causa da pandemia" e a resposta que tem sido dada por Fernando Medina está longe de ser ideal."A CML preferiu fazer uma renda acessível em PPP e depois um programa de renda segura, que é renda segura mas é para o senhorio, porque a diferença é suportada pelo cidadão de Lisboa", critica, acrescentando que nas reuniões públicas da Assembleia Municipal se tem notado a "carência enorme" que há na cidade em termos de habitação ao mesmo tempo que a autarquia tem "casas fechadas que não atribui a ninguém".José Casimiro diz que falta também cumprir a revisão do PDM, "que já devia ter acontecido", pelo que fica claro que não está muito satisfeito com a forma como Medina e Grilo estão a gerir o acordo político. "Na educação o BE tem vindo a cumprir, mas o acordo é mais vasto e engloba outras questões como a habitação e a mobilidade", vinca.Não é só na concelhia que há descontentamento em relação a este acordo. Na plataforma bloquista Convergência foi já tornado público o desagrado com a proposta aprovada – com a abstenção do BE – para o quarteirão da Suíça."A esquerda não se pode demitir do combate pela cidade democrática em vez da cidade ao serviço do mercado e da especulação imobiliária, ainda para mais quando há um acordo político que é também um compromisso com os munícipes que tem de ser cumprido e que estabelece um compromisso sobre matérias urbanísticas que são gravemente alienadas no projeto aprovado", lê-se numa posição tornada pública no site da Convergência, no qual se defende que o partido liderado por Catarina Martins tem de chamar à pedra Fernando Medina."É um combate difícil, de facto, mas que é central para uma proposta de esquerda alternativa, democrática, anti neoliberal e pelo direito à cidade. Desde logo assumindo os seus compromissos e exigindo que os compromissos políticos do PS, como condição de sustentabilidade maioritária do Executivo municipal, também sejam respeitados", defendem os membros da Convergência.O bloquista Carlos Marques, agora no movimento Lisboa Precisa – que junta cerca de 500 personalidades da esquerda à direita – junta-se ao coro de protestos sobre a aprovação do projeto da empresa JCKL Portugal Investimentos Imobiliários Lda, representante da imobiliária espanhola Mabel Capital."O Plano de Pormenor diz que tem de ser dada preferência a habilitação e depois escritórios. É uma oportunidade perdida. É um quarteirão gigantesco, num local onde há um problema de habitação. Precisamos de dar vida à Baixa também à noite. Além disso, fazer mais centros comerciais é mais um ataque ao pequeno comércio", afirma Carlos Marques à SÁBADO.Carlos Marques revela que, "numa conversa informal", Manuel Grilo lhe explicou que a vitória aqui seria ter conseguido evitar que aquele espaço fosse um grande hotel. "Não é verdade", contrapõe o bloquista, lembrando que "quem se opôs à construção de um hotel naquele quarteirão foi Helena Roseta, com o apoio do BE, ainda no tempo de António Costa [como presidente da Câmara de Lisboa]".Carlos Marques diz que o tema do quarteirão da Suíça vai ser alvo de análise numa reunião do movimento Lisboa Precisa na próxima terça-feira, para uma primeira análise. Depois, os cerca de 500 membros serão chamados a pronunciar-se sobre o passo seguinte, mas é certo que a intenção será não deixar o tema em branco."Não nos podemos calar", defende Marques, que põe várias hipóteses em cima da mesa: um abaixo-assinado, uma campanha de cartazes ou até uma queixa ao Ministério Público (MP)."Pode haver uma queixa ao MP, porque há um Plano de Pormenor que é preciso respeitar", argumenta.Artigo corrigido às 22h23, com a correção de que José Casimiro é membro de uma lista que representa três dos 13 eleitos para a concelhia de Lisboa do BE, e não líder da concelhia.