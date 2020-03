Alcochete: MP pede absolvição de Bruno de Carvalho e Mustafá por autoria moral do ataque

Sobre Nuno Mendes (Mustafá), é sublinhado que o líder da Juventude Leonina fazia parte de um dos grupos de WhatsApp onde foi combinada a ida à Academia, mas nele não fez qualquer intervenção. Logo, não se fez prova que tenha participado no planeamento da invasão.

Segundo a procuradora, Bruno Jacinto sabia de antemão da ida dos adeptos à Academia, mas não se fez prova que tenha estado em conluio com os arguidos e atos perpetrados.



O MP concluiu que os referidos 37 arguidos "alinharam de forma consciente num plano", que consistia invadir a Academia, intimidar e agredir jogadores e equipa técnica do Sporting.



O processo do ataque à Academia do clube, em Alcochete - onde, em 15 de maio de 2018, jogadores e equipa técnica do Sporting foram agredidos por adeptos ligados à claque 'leonina' Juve Leo --, tem 44 arguidos, acusados de coautoria de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo.



O Ministério Público pediu a absolvição de Bruno de Carvalho Bruno Jacinto por autoria moral do ataque à Academia de Alcochete . O julgamento encontra-se na fase de alegações finais.Segundo o jornal Record , quanto a Bruno de Carvalho, não se fez prova que o ex-líder teria conhecimento prévio do ataque à Academia. Além do mais, não se provou que as suas críticas aos jogadores, via redes sociais, tivessem a finalidade incitar a atos violentos sobre os jogadores; e a alteração da hora do treino foi descrita como um dado "irrelevante", pois não se comprovou quem terá dado essa ordem, dados os testemunhos contraditórios.