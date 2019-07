do debate instrutório começou esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa. Entre os arguidos ouvidos esta segunda-feira estão Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, e Mustafá, o líder da claque Juve Leo.



Advogados de seis dos arguidos no caso da invasão à Academia de Alcochete vão pedir que os seus clientes não sigam para julgamento. A segunda sessãoO advogado do líder da Juve Leo pediu que o seu cliente fosse libertado. Já o advogado de Bruno de Carvalho pediu uma cópia das provas entregues pelo MP, ao que o juiz Carlos Delca respondeu que elas estão no processo, que até já houve advogados que foram consultar, conta o Correio da Manhã