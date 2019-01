Exercia, atualmente, funções no Supremo Tribunal de Justiça e, em acumulação, funções de auditor jurídico nos Ministérios da Administração Interna e da Defesa Nacional.

O Procurador-Geral Adjunto Albano Morais Pinto é o novo diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). A nomeação foi confirmada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) em comunicado enviado às redações.



De acordo com a nota de imprensa, Albano Morais Pinto nasceu em 1955, em Coimbra. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e ingressou no Ministério Público em 1982.



Tornou-se Procurador da República em 2000, sendo colocado no círculo judicial das Caldas da Rainha. De seguida, desempenhou funções no círculo judicial de Leiria onde desempenhou funções de coordenador durante quase uma década.



Em 2014, foi promovido a Procurador-Geral Adjunto. Entre Setembro de 2002 e Agosto de 2004 exerceu o cargo de Diretor Nacional Adjunto (da Direção Central de Investigação da Corrupção e Criminalidade Económica e Financeira) da Polícia Judiciária.



Albano Morais Pinto publicou vários textos e estudos sobre diversos temas, designadamente, referentes à criminalidade grave, económico-financeira e complexa e, em geral, sobre processo penal.