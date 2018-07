O Exército garantiu que todo o material roubado em Tancos foi recuperado a 18 de Outubro, depois de re-aparecer misteriosamente perto do local onde havia sido furtado. No entanto estarão ainda em falta granadas e explosivos capazes de descarrilar um comboio ou rebentar a porta de uma carrinha blindada.Estão ainda em falta 1.450 munições de 9 mm - que o chefe do Estado-Maior do Exército disse não estarem armazenadas nas instalações de Santa Margarida -, 30 cargas de explosivos, três granadas ofensivas, duas granadas de gás lacrimogéneo e um disparador de descompressão, segundo uma exposição do Ministério Público referida pelo Tribunal da Relação de Lisboa em acórdãos decididos em Março e Maio de 2018, avança o jornal Expresso na sua edição impressa.O ministro da Defesa, Azeredo Lopes, tinha-se mostrado bastante agradado quando o material foi recuperado, em Outubro: "Todos registamos como extremamente positivo o facto de o conjunto de material de guerra que não tinha sido recuperado ser recuperado".Segundo os procuradores encarregues de liderar a investigação, o material que continua desaparecido representa "um perigo para a segurança interna". O Ministério Público revela também que o material desaparecido pode vir a ser usado na "execução de crimes relacionados com as formas de criminalidade violenta ou mesmo actos terroristas, nomeadamente explosões de ATM, ataques com explosivos a carrinhas de valores ou a execução de atentados terroristas, como tem sucedido recentemente em vários pontos da Europa".Segundo uma lista elaborada pelo MP, estão em falta as granadas e um total de 30 "cargas lineares de corte" — um tipo de explosivos usado para explosões cirúrgicas e controladas.Contactados pelo jornal Expresso, o Exército recusou-se a prestar declarações, informando que esta é uma investigação ainda em curso, dizendo que nunca havia referido a quantidade ou a especificação dos materiais recuperados. "após ter detectado a situação e ter informado as autoridades competentes, o Exército deu conhecimento à opinião pública, tendo mencionado ‘tipologias de materiais’ e nunca quantidades ou especificações técnicas."Num comunicado emitido um dia depois da recuperação do material, o Exército explicava: "Apesar de se entender que os números e quantidades exactas não devem ser publicamente difundidos para não prejudicar as investigações em curso, esclarece-se que os trabalhos de contagem de materiais foram elaborados pelo Exército na presença da Polícia Judiciária Militar (PJM), sendo, portanto, do conhecimento das autoridades competentes e da tutela".Actualmente existem seis suspeitos de serem os autores dos assaltos aos paióis de Tancos em Junho de 2017.