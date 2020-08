Agride e ameaça segurança do Pingo Doce em Lisboa por ser obrigado a usar máscara

A carregar o vídeo ...



Um segurança de uma loja do Pingo Doce, localizada junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, foi agredido por um cliente após lhe ter pedido que colocasse a máscara ao entrar no espaço, medida obrigatória no âmbito da atual pandemia do novo coronavírus.

a namorada do suspeito envolveu-se numa discussão com uma funcionária do supermercado.